Les «Citizens» (86 pts) retrouvent provisoirement la tête du classement avant l'entrée en lice de Liverpool (85 pts) dimanche à Cardiff, mais les «Reds» auront disputé un match de plus après leur déplacement dans la capitale galloise.

Grâce à cette dixième victoire de suite en Premier League, les champions d'Angleterre sont assurés de conserver leur titre s'ils gagnent leurs quatre derniers matches de championnat.

Pour les «Spurs» (67 pts), qui ont créé la surprise en éliminant les Mancuniens mercredi en Ligue des champions à l'issue d'un match fou, c'est une mauvaise opération. Ils perdent des points précieux dans la course au top 4 alors que Manchester United (64 pts), Arsenal (66 pts) et Chelsea (66 pts) auront désormais l'occasion de revenir sur eux, voire, de les dépasser.

Pep Guardiola et ses hommes se devaient de rebondir après l'élimination cruelle de mercredi. Ils l'ont fait sans briller, mais en montrant du caractère dans un Etihad Stadium très tendu en fin de match.

City frappe tôt

Coup dur, ils ont peut-être perdu leur vedette Kevin De Bruyne. Le milieu belge, qui revenaient à son meilleur niveau après une saison gâchée par les blessures, est sorti en boitant lors de la première période.

Heureusement pour les «Citizens», ils avaient fait la différence bien avant la sortie du joueur qui avait réussi trois passes décisives mercredi.

Dès la cinquième minute, Bernardo Silva a repiqué dans l'axe depuis aile droite pour centrer en direction de Sergio Agüero. Excentré au second poteau, l'Argentin a remis dans la course de Phil Foden, qui a battu Paulo Gazzaniga d'une tête plongeante pour son premier but en Premier League.

Le gardien argentin, titularisé en raison d'une blessure musculaire d'Hugo Lloris, n'a rien pu faire.

Dominateur mais peu tranchant, «City» est ensuite resté sous la menace de Tottenham, tout près d'égaliser sur deux magnifiques raids solitaires de Son Heung-min, le héros des deux manches du quart de finale européen entre les deux équipes.

Le raté de Sterling, qui a manqué le 2-0 de près en tirant sur Gazzaniga (72), a ensuite offert une fin de match tendue, marquée par plusieurs accrochages.

Mais les «Citizens» ont tenu: faute de quadruplé, les voilà toujours en course pour un formidable triplé Coupe de la Ligue (remportée en février), Coupe d'Angleterre (qualifié pour la finale en mai) et championnat. (nxp)