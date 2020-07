Pour les dirigeants de la Swiss Football, c’était le scénario redouté auquel personne, en haut lieu, n’avait vraiment voulu songer et qui s’est pourtant produit vendredi dernier. Avec le premier cas de coronavirus en Super League affectant en l’occurrence Mirlind Kryeziu, le défenseur du FC Zurich, ce qui, dans la foulée, devait aussitôt entraîner la mise en quarantaine de toute l’équipe, staff compris, pour au moins 10 jours.

Les matches que Zurich auraient dû disputer samedi contre Sion et ce mardi contre Bâle ont donc été renvoyés et l’on voit mal comment le club du Letzigrund, dont six joueurs supplémentaires et trois membres de l’encadrement ont entre-temps aussi été testés positifs, pourrait accueillir «normalement» YB le 18 juillet.

Prolonger la saison de 24 heures

Dans ces conditions, il n’est pas certain du tout que le championnat puisse aller à son terme, le spectre d’un arrêt de la saison ayant brutalement refait surface. Dans un calendrier déjà surchargé, impossible de trouver véritablement de nouvelles dates, sauf à mettre la santé des acteurs en danger. Mais en cas d’arrêt, une hypothèse que l’on ne peut plus exclure, quel classement valider pour l’attribution du titre, des places européennes et de la bataille pour le maintien? Selon que l’on décide de figer les résultats après trois tours ou que l’on prenne en compte la tabelle après la 29e journée, les conséquences ne sont évidemment pas les mêmes.

«Notre volonté est de tout entreprendre afin de terminer le championnat dans les délais impartis par l’UEFA, explique Claudius Schäfer, le CEO de la SFL. Des chemins existent mais notre marge de manœuvre devient toujours plus étroite.» Il est aujourd’hui étudié de prolonger la saison de… 24 heures (soit jusqu’au 3 août, délai imparti par l’UEFA pour communiquer le nom des équipes qualifiées pour les compétitions européennes), afin d’établir un nouveau calendrier, encore plus serré – Zurich jouerait ainsi chaque 72 heures.

Schäfer touche du bois

Le dirigeant de la Ligue le reconnaît, la mise à l’isolement d’une équipe entière n’était pas prévue dans le protocole de reprise imaginé par ses services, avec l’aval de l’Office Fédérale de la santé public (OFSP). «Ce qui arrive aujourd’hui n’était pas envisageable. On se retrouve dans une situation qui n’aurait pas dû se produire. Si un joueur était testé positif, il devait être mis en quarantaine, ainsi que ses proches et ceux qui l’avaient vraiment côtoyés. Mais jamais une équipe entière comme dans le cas présent…» Cela est la conséquence directe de la manière dont la crise est désormais gérée, pilotée par les cantons eux-mêmes. «Dès l’instant où les cantons ont repris la main, avec la fin de la situation d’urgence gérée jusque-là par la Confédération, notre protocole a dû se plier aux décisions sanitaires des médecins cantonaux.»

Claudius Schäfer touche du bois. Il sait que la mise en quarantaine d’une autre équipe sifflerait cette fois à coup sûr la fin du championnat. «Depuis vendredi, reconnaît-il, on n’a aucune garantie de pouvoir terminer la saison comme on l’aurait souhaité. Si un nouveau cas collectif se présentait, on ne pourrait jamais terminer. Et là…»

Nicolas Jacquier