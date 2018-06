Vladimir Petkovic le voulait tellement, ce match amical face à une très forte opposition. Marre des Féroé, d'Andorre ou de la Lettonie. Le «Mister» voulait du lourd avant d'aller défier le Brésil le 17 juin à Rostov-sur-le-Don. Grâce à l'appui de l'ASF, il en a eu. Et pas qu'un peu

La Suisse se présente en effet ce soir en Espagne dans le rôle du taureau au milieu de l'arène. La Nati va beaucoup tourner en rond, se faire feinter, foncer dans le vide et sans doute finir assommée dans le rond central. Ce n'est pas forcément très agréable, d'accord. Mais la bonne nouvelle, c'est que contrairement au malheureux bovin, la Nati pourra se relever de ce match en en tirant des enseignements, quoi qu'il arrive. Même si pour la confiance, il vaudrait mieux éviter un 5-0 avec 78% de possession de balle pour l'Espagne...On exagère? Le 26 mars dernier, à Madrid, l'Argentine est sortie du match avec un violent 6-1 dans la tête.

Une telle claque ne représente pas le scénario le plus probable, cela dit. Déjà parce que la Roja est encore en phase de rodage et n'a pas pour ambition d'être prête déjà ce soir à l'Estadio de la Ceramica. Sergio Ramos et Isco viennent tout juste de rejoindre le groupe et n'ont pas été convoqués pour ce match. Les autres seront bien là, bien sûr, et l'Espagne espère bien faire un bon match devant son public avant d'envoler pour la Russie.

Une belle euphorie autour de la Roja

Andres Iniesta mérite une belle sortie et la Roja ne s'imagine pas une seule seconde un autre résultat que la victoire ce dimanche soir dans un stade qui s'annonce chaleureux et à guichets fermés dans une ville qui n'accueille la sélection que pour la troisième fois de son histoire. Déjà lors de l'entraînement de samedi, une belle euphorie était présente, le car de la Roja se faisant prendre d'assaut, pacifiquement mais fermement. Tout cela est vrai, d'accord, mais il serait tout de même étonnant que l'Espagne donne tout ce soir.

La Roja est en phase de préparation, donc, mais la Suisse prend évidemment ce match très au sérieux, à juste titre. Il est ainsi possible que Vladimir Petkovic sacrifie son 4-2-3-1 pour une tactique déjà utilisée en Grèce: un 4-1-2-2-1 avec Valon Behrami en pointe basse au milieu et deux joueurs «semi-offensifs», qui ne sont pas des ailiers, derrière une unique pointe. A voir, bien sûr, mais ce schéma plus défensif devrait permettre à la Suisse de consolider son milieu et donc, peut-être, de moins subir. On a bien dit «peut-être».

Quoi qu'il en soit, le match de ce dimanche représente un joli test pour l'équipe de Suisse et devrait livrer quelques enseignements, comme la composition de la défense centrale. Qui accompagnera Fabian Schär dans l'axe pour affronter le redoutable Diego Costa? La réponse devrait apporter un vrai indice quant à la préférence de Vladimir Petkovic pour la Coupe du monde. Manuel Akanji et Johan Djourou sont deux vrais concurrents, avec des profils et des qualités différentes. Quel que soit l'heureux élu, il aura l'occasion de marquer des points ce dimanche.

Et allez savoir, il arrive même parfois que ce soit le taureau qui gagne... En dix-neuf matches entre la Suisse et l'Espagne, la Roja s'est imposée à 15 reprises pour trois nuls et une victoire rouge et blanche. Celle-ci est inoubliable, bien sûr: elle a eu lieu le 16 juin 2010 à Durban, en Afrique du Sud, et représente d'ailleurs toujours la dernière confrontation entre les deux équipes. Gelson Fernandes va-t-il remettre un coup de cornes au torero ce soir? (Le Matin)