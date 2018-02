Mercredi soir face au PSG, Cristiano Ronaldo a donc redonné espoir au Real Madrid en égalisant à 1-1 sur penalty, juste avant la pause - le Real finira par s'imposer 3-1. Rien de bien particulier, jusque là.

Sauf qu'une étude attentive des ralentis révèle une astuce de «CR7»: il réussit à soulever le ballon de quelques centimètres juste avant d'armer sa frappe. Comment? En posant son pied d'appui au sol suffisamment fort, juste devant le point de penalty, il réussit à légèrement soulever le gazon - donc le ballon aussi.

Rio Ferdinand, qui a joué avec Ronaldo à Manchester United, a confirmé en direct à l'antenne de la chaîne britannique BT Sports qu'il connaissait son truc depuis longtemps: «Je te le jure, c'est complètement fou, a-t-il dit à au commentateur. Il avait déjà l'habitude de faire ça à l'entraînement avec United.»

Ronaldo ne touchant pas le ballon avant de frapper, on ne peut pas parler de geste illégal et il n'y a pas lieu d'évoquer un but à annuler. Mais dans le cas précis, on ne parle plus de penalty, mais bien de reprise de volée - ou de demi-volée à tout le moins.

Image: YouTube. (Le Matin)