Parfois, le tourbillon médiatique a tendance à s'emballer un peu vite. Et lorsqu'une nouvelle comme le licenciement de Jose Mourinho est annoncée, la course au scoop peut avoir des conséquences... rigolotes. Ainsi, le nom de Bruno Génésio s'est retrouvé mêlé à la succession du technicien portugais un peu par hasard.

Sur Twitter, nombreux sont les «petits malins» à animer le réseau social. @SeriousCharly en fait partie. Il est de ceux qui critiquent avec insistance Bruno Génésio, entraîneur de l'Olympique lyonnais, club qu'il soutient. Alors la perspective de le voir filer à l'anglaise le remplirait de joie. Ni une, ni deux, il a lancé la rumeur d'un départ du coach français à Old Trafford avec comme source le site sur lequel il écrit: www.liberolyon.fr

???? Breaking : Lyon's manager Bruno Genesio could replace Jose Mourinho at Manchester United. The Frenchman is currently on his way to England to finalize the deal, league sources tell Libero Lyon. — Charly M. (@SeriousCharly) 18 décembre 2018

«L'entraîneur de Lyon Bruno Génésio pourrait remplacer Jose Mourniho à Manchester United. Le Français est actuellement en route pour l'Angleterre afin finaliser l'accord, selon une source bien informée.»

Le web a fait le reste. Si bien que l'internaute s'est senti obligé d'en rajouter une (sacrée) couche pour prouver qu'il s'agissait bien d'une blague.

???? More info : as part of the deal, Bruno Genesio could bring two former players of his in : Rachid Ghezzal, formerly known as the Algerian Messi, and Jordan Ferri, recently featured in Super Smash Bros as "King of the Castagne" and currently on loan at Nîmes Olympiques. — Charly M. (@SeriousCharly) 18 décembre 2018

«Plus d'infos: dans le cadre du deal, Bruno Génésio pourrait amener avec lui deux de ses anciens joueurs: Rachid Ghezzal, connu comme le Messi algérien et Jordan Ferry présent récemment dans Super Smash Bros en tant que «King of Castagne» et prêté actuellement à Nîmes olympiques.»

Suffisamment gros pour que l'on remarque la supercherie à des kilomètres, évidemment. Si seulement. Des médias turcs ont été piégés, tandis que bon nombre d'anglais ont relayé la nouvelle sans trop vérifier. «Le pire c'est que je n'ai même pas essayé de tromper qui que ce soit. J'ai mis une source, suffit de chercher pour voir que c'est faux», nous a confié Charly, toujours incrédule au lendemain de cette journée... particulière.

Et comme les Anglais sont friands de paris, celui de trouver l'identité du prochain entraîneur a vite fait surface. Les bookmakers, comme souvent, ont pris le tout-venant.... et bien évidemment Bruno Génésio en fait partie.

Via @svengrothe : Bruno Genesio fait son entrée parmi les prétendants sur le pari "Qui entrainera United pour la première journée de championnat 2018-2019". Cote à 20, on peut encore mieux faire ! ????? pic.twitter.com/GwgXSrmTKO — Charly M. (@SeriousCharly) 18 décembre 2018

Là où WilliamHill donne une cote de 20 contre 1 pour l'actuel entraîneur de Lyon, Skybet, de son côté, l'estime plutôt à 25 contre 1. Pourquoi cette différence? Inexplicable. Mais toujours est-il que Bruno Génésio s'est fait une jolie publicité Outre-Manche en quelques heures avec un seul tweet.

Following the sacking of Machester United’s manager which of these 4 contenders is likely to succeed sacked Jose Mourinho?



1. Zinedine Zidane

2. Bruno Génésio

3. Mauricio Pochettino

4. Antonio Conte#HyperSports pic.twitter.com/c3yTJuWkm9 — hyperActive Digital (@hyperactive_gh) 18 décembre 2018

Et pour boucler la boucle, Canal+ a repris les cotes du bookmaker britannique au premier degré. Sans sourciller, la chaîne de télévision place Bruno Génésio dans les potentiels successeurs de Jose Mourinho.

Comment conclure cet article? Laissons le mot de la fin à Charly:

Tout ça part uniquement d'un tweet lâché au réveil pour la déconne. C'est fabuleux. — Charly M. (@SeriousCharly) 18 décembre 2018

