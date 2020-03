Michel Hidalgo, l’ex sélectionneur de l’équipe de France entre 1976 et 1984, est décédé jeudi à Marseille des suites d’une maladie qui n’est pas en lien avec le coronavirus et qui l’avait considérablement affaibli au cours des dernières années. Il venait de fêter ses 87 ans dimanche.

41 - Michel Hidalgo a remporté 41 matches à la tête de l'équipe de France entre 1976 et 1984 (16 nuls, 18 défaites), seul Didier Deschamps (65) a fait mieux avec les Bleus. Il fut également le 1er entraîneur à remporter un titre majeur avec l'EdF (EURO 1984). Pionnier. pic.twitter.com/QQXmz2Pzeq — OptaJean (@OptaJean) March 26, 2020

Un grande carrière de joueur

Né dans le Nord de la France le 22 mars 1933, Michel Hidalgo, a été sacré champion de France à trois reprises en tant que joueur. La première avec Reims en 1955 aux côtés de Raymond Kopa, où il disputa d’ailleurs la première finale de la Coupe des clubs champions face au Real Madrid d’Alfredo Di Stefano (défaite 4-3). Parti à Monaco en 1957, Hidalgo a remporté deux autres championnats avec l’équipe monégasque (1961, 1963) ainsi que deux Coupe de France (1960, 1963).

1984: la consécration

Michel Hidalgo a marqué l’histoire de l’équipe de France durant ses huit années en poste. Il est le premier entraîneur à avoir remporté un trophée majeur avec les Bleus. En 1984, la génération dorée de Michel Platini remporta le titre de champion d’Europe lors du tournoi disputé cette année-là dans l’Hexagone. En finale, le 27 juin 1984, les Bleus battirent l’Espagne au Parc des Princes à Paris sur le score de 2-0 grâce à des buts de Michel Platini et Bruno Bellone et décrochèrent une victoire histoire pour le football français.

??Première sélectionneur à offrir un grand trophée aux Bleus (Euro 1984)

??2e sélectionneur bleu en nombre de victoires (41)

??A qualifié l'équipe de France pour deux Coupes du Monde (1978 et 1982)



Michel Hidalgo nous a quittés. RIP ! ????????????



???? https://t.co/fgFV5Zxw5U pic.twitter.com/yldtFINMt1 — FIFA.com (FR) ? (@fifacom_fr) March 26, 2020

1982, la légende des Bleus se met en route

Michel Hidalgo s’était appuyé sur un carré magique – Platini, Giresse, Tigana et Genghini – pour hisser l’équipe de France vers les sommets du football mondial. En 1982 à Séville, le match épique perdu aux penalties contre l’Allemagne restera à jamais gravé dans l’histoire de la Coupe du monde. «Michel était imprégné de la culture du beau jeu à la monégasque et la rémoise, qu’il avait connue quand il était joueur», a dit Michel Platini, contacté par le journal L’Equipe, au sujet de son ancien sélectionneur. «Il voulait qu’on joue bien, qu’on s’amuse sur le terrain. Il bâtissait ses équipes en fonctions de nos qualités et de nos personnalités. C’est d’ailleurs comme ça qu’il a inventé le fameux «Carré magique» lors de la Coupe du monde 1982.»

Les déboires marseillais

Entre 1986 et 1991, Hidalgo a occupé le poste de manager général de l’Olympique de Marseille dirigé à l’époque par Bernard Tapie. Une expérience qui s’est toutefois très mal terminée pour l’ex sélectionneur des Bleus, condamné à huit mois de prison avec sursis en 1998 dans le procès en appel des comptes du club marseillais. Des déboires judiciaires qui l’ont profondément touché et qui ont laissé des traces.