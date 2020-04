«Lorsque je suis arrivé, je n’ai mis Tarantini remplaçant par plaisir mais il n’avait pas trop envie de courir. Annoncé blessé, il n’avait de surcroît pas effectué toute la préparation.» Ainsi s’exprime Gérard Castella à propos de son facétieux champion du monde. A Frontenex, l’Argentin s’est retrouvé barré par le Français Jean-Luc Perraud, alors buteur patenté d’UGS. «Et comme on ne pouvait aligner qu’un seul étranger, j’ai choisi Perraud…» Un évènement extra-sportif allait toutefois faire déborder le vase. «En octobre, reprend l’actuel responsable de la formation à Young Boys, Tarantini avait demandé et obtenu le droit de se rendre au mariage de son ami Maradona en Argentine. Diego avait affrété un Boeing 747 au départ de Rome pour tous ses compatriotes. Mais au lieu de revenir après six jours comme convenu, Alberto a encore fait une halte à Paris sur le chemin du retour. Il s’est ensuite pointé un beau jour, sans s’excuser.» Pour le Genevois, ce fut l’incartade de trop. «Je ne pouvais pas tolérer ça au prétexte qu’il s’appelait Tarantini, reprend Castella. Alors qu’il aurait dû être un exemple pour les jeunes, il n’avait pas une vie adaptée au football. Je respecte son parcours et sa carte de visite, mais je respecte encore plus mon équipe. A mes yeux, l’équipe doit toujours être au-dessus du lot, peu importe les individualités qui la composent. Tarantini est donc parti à Noël, et nous, on est monté sans lui!» N.JR

Depuis José Altafini, signant au FC Chiasso en 1976 en provenance de la Juventus alors qu’il était âgé de 38 ans, pas moins de 13 champions du monde ont foulé les pelouses helvétiques. Voici bientôt 32 ans, l’engagement de l’Argentin Alberto Tarantini (33 ans), couronné en 1978 avec l’Albiceleste, à Urania Genève Sports (UGS) demeure sans conteste le plus atypique et le plus inattendu. Autant par la nature même du personnage que par la façon dans le transfert avait été bouclé à l’époque.

Un mystérieux intermédiaire: «Dîtes voir, Tarantini, ça vous intéresserait?»

Il faut remonter pour cela à l’été 1988. Repris deux ans plus tôt par Alain Morisod, le club de Frontenex vient d’accéder à la LNB sous la houlette de Paul Garbani. Alors que le club fête sa promotion aux Parc des Eaux-Vives, où sont réunis près de 200 invités, et que le jet d’eau de Genève a été teinté en «violet» pour l’occasion, son président reçoit un étrange coup de téléphone durant la soirée. «Un Monsieur que je ne connaissais pas m’appelle pour me demander: «Dîtes voir, Tarantini, ça vous intéresserait?» Je lui ai poliment demandé de me rappeler le lendemain, ce qu’il a fait. Et voilà comment tout a débuté… Le plus curieux, c’est que je n’ai jamais rencontré celui qui devait agir comme intermédiaire ni vraiment su qui il était.»

Alors qu’il était considéré à la fin des années 70 comme l’un des meilleurs latéraux gauche du monde, Tarantini, vainqueur de la Copa Libertadores en 1977 avec Boca Juniors, avait rejoint la France en 1983, débarquant à Bastia avant de rejoindre Toulouse une année plus tard.

Au début de sa carrière, l'international argentin (60 sélections entre 1974 et 1982), gueule d’ange et chevelure à boucles mais tempérament volcanique, avait même signé à Barcelone. Il n'y était finalement demeuré qu’un seul mois, le club ayant l’interdiction de transférer des étrangers - le Barça avait vainement espéré que sa nouvelle recrue obtienne la nationalité espagnole. Il rebondira finalement à Birmingham (23 matches) où son adaptation est d'autant plus difficile qu'Alberto s'avère être un fêtard patenté, passant déjà plus de temps en boîte de nuit que sur les pelouses.

Lors du Mondial 1978 disputé à domicile, Tarantini, titulaire indiscutable du poste d’arrière gauche, s’était imposé comme le plus jeune joueur – 23 ans - de la sélection de César Luis Menotti. Il dispute l'intégralité de la Coupe du Monde, inscrivant même un but contre le Pérou (6-0).

Retour à Genève en ce chaud mois de juillet 1988. «Il s’avère que Tarantini était très copain avec Raoul Noguès (ndlr: son compatriote devait terminer sa carrière en Suisse, passant par La Chaux-de-Fonds et Carouge). A un moment donné, Jürg Stäubli avec lequel j’avais évoqué la possibilité de pouvoir engager un champion du monde me glisse: «Si on peut l’avoir, je le fais avec toi.» Le jour venu (ndlr: le 8 juillet), j’ai été cherché Tarantini à l’aéroport pour aller manger à la Navigation. Une heure plus tard, tout était réglé, y compris son cachet, sa voiture et son appartement à la Servette.»

Devenu indésirable à Toulouse, l’ancien coéquipier de Diego Maradona et Mario Kempes en sélection se dit ravi de prolonger au bord du Léman son exil européen. «Je ne suis pas ici pour prendre ma retraite. Sur le terrain, on me verra jamais les bras sur les hanches en train de me royaumer (…) Jouer devant 50'000 personnes ou 2000 ne change pas la forme du ballon», assure-t-il dans les colonnes de La Suisse. Avant de chanter les louanges de Paul Garbani, son nouvel entraîneur. «Dommage qu’il y ait si peu de gens comme lui dans le football. S’il y avait un Garbani dans chaque club, la Suisse n’en serait pas là.»

Entraînement dans les boîtes de nuit

Forcément, la présence d’un champion du monde en LNB, reconverti en défense centrale depuis son passage à River Plate (1980-1983), attire les curieux sur le plateau de Frontenex. «Pour un club comme le nôtre, reprend le musicien et producteur, c’était quelque chose d’impensable de pouvoir aligner Tarantini. La réalité allait pourtant démontrer que ce n’était pas forcément un renfort au sens où on l’entendait. Alberto était certes un type charmant mais c’était surtout un noceur patenté. Il allait plutôt s’entraîner de nuit au Club 58 et au Griffin’s.»

Alain Morisod n’oubliera jamais les débuts de sa vedette sud-américaine à Savièse, à l’occasion d’un premier tour de Coupe de Suisse. «Alors que tout le monde se pressait pour voir à l’œuvre un champion du monde, on avait déjà encaissé cinq buts après 30 minutes. En vérité, Tarantini n’a jamais assumé son rôle. Cela n’a pas empêché Paul Garbani d’être sous le charme…»

Ah, Monsieur Paul... L’interprète de «Concerto pour un été», hit de 1971 vendu à 2 millions d’exemplaires lors de sa sortie, pourrait en parler durant des heures. «Paul, c’est un phénomène, c’est le seul gars qui m’a fait marrer dans le football. Il avait une mordache incroyable, parvenant à faire croire à ses gars qu’ils étaient tous bons! Avant chaque match à Frontenex, il avait son petit rituel. Il lançait systématiquement à ses joueurs sa phrase fétiche, prononcée suffisamment fort pour que l’arbitre puisse l’entendre sans le voir: «Les gars, aujourd’hui, pas un mot envers l’arbitre, parce que celui-là, c’est un tout bon!»

Il termine remplaçant en 1re ligue

Les sorties et les bons mots de Garbani n’allaient toutefois pas empêcher la relégation d’UGS en 1re ligue au terme de la saison 1988-1989. Dès son arrivée, Gérard Castella, son jeune successeur, allait, lui, se montrer impitoyable envers son prestigieux défenseur. «Gérard a tout de suite vu qu’il n’avançait plus. Tarantini a donc fini le plus souvent sur le banc, remplaçant en 1ere ligue, tout champion du monde qu’il était…»

En 1991, Alain Morisod laissera le club des Eaux-Vives en LNB, après une nouvelle promotion. «UGS m’a pris beaucoup de temps, d’énergie et de moyens mais personne ne m’a forcé. J’y ai pris un plaisir fou.»

Après un épisode genevois écourté (son contrat avait été résilié à l’amiable après 18 mois), Tarantini devait définitivement raccrocher ses crampons. Mais son amour immodéré du monde de la nuit devait le conduire à empiler les problèmes, notamment une détention pour trafic de drogue. Arrêté en 1996 pour possession de cocaïne, il est même incarcéré durant trois mois. L'affaire semble impliquer des policiers véreux, des juges corrompus et... Guillermo Coppola, l'agent de Maradona.

Durant ses déplacements, l’équipe d’UGS, elle, a longtemps arboré un maillot albiceleste en hommage à son champion du monde.

Nicolas Jacquier