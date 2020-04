Chaque année, des dizaines de footballeurs étrangers débarquent dans des clubs helvétiques mais rares sont ceux qui laissent une trace de leur passage. Soit parce qu’on les oublie rapidement, soit en raison d’un niveau n’atteignant souvent pas la promesse que leur transfert avait suscité.

Or en Suisse, personne, surtout parmi les plus anciens, n’a oublié Uli Stielike, dont l’arrivée à NE Xamax, à l’été 1985, tient du conte de fée. A l’époque, le milieu de terrain allemand s’est imposé comme l’une des stars du très puissant Real Madrid sous le maillot duquel il a remporté trois titres de champion d’Espagne et vient de soulever la Coupe de l’UEFA.

Comment un joueur de sa trempe, élu quatre fois consécutivement meilleur étranger en Espagne, a-t-il bien pu être parachuté à Neuchâtel? Son transfert tient autant à la bonhommie du légendaire Gilbert Facchinetti qu’à un amusant concours de circonstances que nous détaille ici Philippe Salvi. Avec dans le rôle de «l’entremetteuse», Vally Facchinetti. «Madame Facchinetti connaissait bien Jupp Derwall, l’ancien coach de l’Allemagne de l’Ouest, qui avait notamment entraîné le FC Bienne et bien sûr Stielike en sélection. Elle lui avait demandé de l’appeler le jour où il avait un très bon joueur allemand à proposer à Xamax. «Mais tu m’appelles moi, et pas Gilbert», avait-elle insisté...» Au final, Derwall n'allait pas manquer d'appeler plusieurs fois le clan Facchinetti, dont bien sûr Gilbert, mis dans la confidence.

Avec son fils, son oncle garagiste et son cousin à Madrid

Ainsi débutèrent les premières tractations. «A l’époque, reprend l’ancien directeur administratif des «rouge et noir», le Real n’offrait qu’un an de contrat supplémentaire aux joueurs ayant dépassé la trentaine. Uli, lui, désirait une prolongation d’au moins deux ans.» Flairant qu’il y avait peut-être là un sacré filon à explorer, Gilbert Facchinetti s’envole alors ni une ni deux pour Madrid. Mais il n’est pas seul: son fils Rodrigue, son oncle Marcel Facchinetti, garagiste, et son cousin Jean-Claude Facchinetti sont également du voyage. Le président, lui, a les bras chargés de cadeaux. «Il est parti avec du chocolat et des pins de Xamax pour les enfants d’Uli», se souvient Salvi.

Sur place, le deal avait été rapidement bouclé. «Ils se sont serrés la main, avec un bail de quatre ans à la clé. Il n’y a jamais eu de signature de contrat.» Aucune demande particulière non plus, excepté celle de ne pas devoir tirer les penalties, ce qu’il ne faisait plus depuis son échec en demi-finale du Mondial 1982 contre la France à Séville. Avant de s'engager définitivement avec Xamax le 7 juin 1985, Stielike s'était toutefois déplacé au Brügglifeld argovien pour y suivre incognito, caché sous un parapluie, un match de sa future équipe.

Le Matin avait annoncé l'arrivée de Stielike à Xamax dans son édition du 8 juin 1985.

Ouvrant une porte que l’on croyait désespérément close, l’arrivée de Stielike en Suisse avait préfiguré celle, survenue deux ans plus tard, de Karl-Heinz Rummenigge à Servette, son ancien coéquipier sous le maillot de la RFA. Sous les couleurs de Xamax, Stielike devait disputer 66 matches toutes compétitions confondues. Quelques semaines après son arrivée, le joueur s'était longuement confié. «Ce sera à moi de prouver que je mérite l'argent qu'on me paie ici. Ensuite, je voudrais devenir champion de Suisse. Je crois qu'aucun joueur n'a jamais gagné le titre national dans trois pays différents», expliquait-il dans les colonnes du Matin sous la plume de Fred Hirzel.

Stielike avait retrouvé le Real en Coupe de l'UEFA

Ironie du destin, il s’était notamment retrouvé face au Real Madrid, en quart de finales de la Coupe de l’UEFA - Xamax avait auparavant éliminé successivement les Roumains de Sportul Studentesc, Lokomotiv Sofia et les Ecossais de Dundee. Battu 3-0 à Santiago Bernabeu, le club neuchâtelois avait failli créer la sensation au retour en l’emportant 2-0, dont un but de Stielike, devant 25500 spectateurs entassés dans la vieille Maladière.

Lâché par un genou, Uli Stielike avait terminé sa carrière de joueur sur un deuxième titre de champion de Suisse conquis en 1988. Une année plus tard, Xamax avait organisé le match des étoiles en guise d’adieux. «Uli avait tenu à ce que ce match se déroule à Neuchâtel, et nulle part ailleurs», précise encore Philippe Salvi.

Devenu entraîneur de l’équipe de Suisse de 1989 à 1991, Stielike avait ensuite remplacé Hodgson sur le banc de NE Xamax lorsque le Roy lui avait succédé à la tête de la Nati. Le début d’une nouvelle ère pour l'équipe nationale. Mais ça, c’est déjà une autre histoire.

N.JR