Longtemps, Xamax, au niveau offensif, se résumait à un homme ou presque: Raphaël Nuzzolo, encore impliqué dans tous les bons coups et la majorité des buts neuchâtelois la saison passée. Lorsque son attaquant vedette demeurait muet, le club de la Maladière n’avait alors que très peu de chances de l’emporter. Mais Nuzzolo, aujourd’hui, n’est plus seul à pouvoir représenter une menace pour les défenses adverses. A ses côtés, Gaëtan Karlen claque but sur but – il en est à sept, dont six inscrits en championnat.

Et quand Nuzzolo, malgré plusieurs occasions, ne trouve pas le chemin des filets comme ce fut le cas samedi soir contre Lucerne, Karlen est désormais là. A 26 ans, le Valaisan apparaît libéré, comme métamorphosé, lui dont le compteur était resté bloqué à deux buts lors du dernier exercice. Aussi l’intéressé, auteur du 1-0 tombé très rapidement, ne pouvait-il bien sûr que se réjouir de la performance aboutie livrée par Xamax (2-0). «On a su trouver le juste milieu pour signer un match référence. On a su souffrir en équipe, avec un pressing haut. Notre plan de jeu était le même qu’à Berne. Sauf qu’il a cette fois réussi…»

Touché aux adducteurs, ce qui l’a contraint à céder sa place après avoir tout donné (66e), Gaëtan Karlen symbolise l’avènement du nouveau Xamax. Ce faisant, le No 11 de la Maladière a aussi pleinement justifié la confiance de son entraîneur, un Joël Magnin qui a su trouver les mots pour relancer la carrière de son joueur. «En tant qu’ancien attaquant, explique Magnin, je me suis dit qu’il n’était pas possible qu’un gars qui marque 20 buts en Challenge League n’en fasse pas autant en Super League. Gaëtan a des qualités qu’il a fallu lui démontrer. Il a du talent, son pied est sûr, ce dont je peux me persuader chaque jour à l’entraînement. C’est un attaquant typique de seize mètres…»

Walthert : «Un décrassage avec des sourires»

Karlen relancé, Nuzzolo toujours là, Xamax peut aussi compter sur l’apport d’un troisième homme. Contre Lucerne, l’audace du jeune Maren Haile-Selassie a fait des dégâts, ce dont se félicite aussi le capitaine Laurent Walthert. «Cette victoire nous fait un bien fou dans les têtes, mais aussi au classement. On a vu que l’on arrivait à jouer au foot. Ce qui est génial dans le Xamax actuel, c’est que notre marge de progression est plus élevée que la saison dernière.»

En mettant fin à la malédiction de la Maladière qui durait depuis le printemps passé, Xamax s’est aussi offert un dernier dimanche d’octobre plus décontracté. «On va enfin avoir un décrassage avec des sourires et plein d’histoires à se raconter», conclut son gardien.

N. JR.