Pour la troisième fois de l’exercice 2018-2019, le championnat de Super et Challenge League s’est mis en mode pause, cette fois après la 25e journée. La «faute» au calendrier FIFA et aux fameuses dates internationales réservées, coïncidant dans le cas présent avec le coup d’envoi des éliminatoires de l’Euro 2020. Au même moment, mais en Afrique, se dispute ces jours-ci la dernière ronde en vue de la prochaine CAN.

Pas de match officiel donc ce week-end pour les quatre formations romandes de Swiss Football League. Ce qui n’empêche nullement ces dernières de préparer les échéances à venir lors d’une ultime ligne droite qui s’annonce passionnante aussi bien en ce qui concerne la terrible lutte pour le maintien dans l’élite que la bataille pour la promotion qui mobilise principalement Servette et Lausanne, les frères ennemis du lac Léman. Le Matin.ch fait le tour des vestiaires.

FC Sion: Mitryuskhin va-t-il rester en Valais?

En raison du départ de ses internationaux et des nombreux blessés, le club valaisan s’est retrouvé en petit comité cette semaine. «Ils étaient quatorze à l’entraînement, quinze avec Murat (ndlr : Yakin). J’aurais pu faire le seizième…», glisse le directeur sportif Barthélémy Constantin. Cela n’a pas empêché le groupe de travailler intensément. Au programme aussi: une rencontre avec les fans, à l’occasion d’une séance de dédicaces à Conthey.

La semaine a aussi été marquée par le retour à l’entraînement d’Anton Mitryuskhin (23 ans), dont le dernier match remonte au 26 novembre 2017 contre Grasshopper (victoire 3-0). Le No 1 de Tourbillon a reçu le feu vert de la faculté pour recommencer à s'entraîner normalement avec ses coéquipiers. Arrivé en Valais en janvier 2016, le portier russe du FC Sion est sous contrat jusqu’au 30 juin prochain. Un contrat assorti d’une clause pour une saison supplémentaire. Dans ce dossier-là, tout dépendra de savoir comment le gardien aura récupéré d’une grave blessure au genou qui l’a éloigné des pelouses durant près de 18 mois. Au sortir de plusieurs séances intensives, les joueurs du FC Sion seront en congé les trois prochains jours, soit jusqu’à lundi inclus.

Partis avec leurs sélections nationales respectives: Uldrikis (Lettonie/se déplace en Pologne dimanche après avoir perdu jeudi en Macédoine), Abdellaoui (Algérie/joue vendredi contre la Gambie), Toma, Bamert (Suisse M21/reçoit vendredi la Croatie à Kriens avant de se mesurer lundi à l’Italie).

Xamax: une approche plus ludique pour se ressourcer

«Le premier objectif est de profiter de cette pause internationale pour se régénérer mentalement, retrouver un peu de fraîcheur...» Après la défaite à Zurich (où Xamax s’est incliné 2-1 après avoir mené au score), Stéphane Henchoz a retrouvé en début de semaine des joueurs «plus que déçus, un peu cassés mais sans être au fond du bac non plus.» A la Maladière, le coach a privilégié une approche plus ludique, dans un environnement différent. «On travaille autrement, plus librement et sans pression, quand il n’y a pas le couperet du match du week-end au bout. Dans ces conditions et avant tout ce qui nous attend dans l’emballement final, il est important de savoir décompresser aussi.»

Plutôt qu’un match amical, le Fribourgeois, présent jeudi soir (et tôt vendredi matin...) aux Vernets, a préféré mettre sur place une opposition interne. «On fera ça samedi matin, en deux fois 40 minutes.» Les joueurs bénéficieront ensuite de deux jours et demi de congé, avant la reprise sur le terrain, mardi à 10h. Il restera alors cinq jours à Xamax pour préparer la réception dominicale du FC Thoune.

Partis avec leurs sélections nationales respectives: Serey Die (Côte d’Ivoire/joue contre le Rwanda samedi), Nimani (République Centrafricaine/reçoit la Guinée dimanche), Oss (Lettonie/se déplace en Pologne dimanche après avoir perdu jeudi en Macédoine), Xhemajli (Kosovo/accueille la Bulgarie lundi), Qela (Kosovo M21).

Servette: la promotion plus jamais en point de mire

Le club «grenat» a fêté mercredi ses 129 ans d'existence. S’il n’oublie rien de son glorieux passé, Servette se projette dans l’avenir. Un avenir qui devrait s’écrire en Super League si le leader poursuit avec la dynamique qui habite ses joueurs. Et comme ceux-ci semblent assistés par la baraka du champion comme l’a démontré l’incroyable scénario de Rapperswil (où les visiteurs ont arraché la victoire dans les arrêts de jeu), rien ne paraît pouvoir freiner leur avancée. Mercredi, la formation d’Alain Geiger a remporté 2-0 un match interne l’opposant aux M21 «grenat».

A cette période de la saison, il convient sinon de ne pas forcer sur les organismes, de privilégier la récupération. «Les joueurs ont déjà pas mal tiré sur la corde, glisse Lionel Pizzinat, le team manager de la Praille. Cela ne fait pas de mal de souffler un peu, aussi bien pour les corps qu’au niveau des têtes.» Dès vendredi prochain avec la réception du FC Winterthour, Servette abordera une semaine anglaise peut-être déjà décisive, comprenant aussi le derby lémanique (3 avril à Lausanne) suivi d’un déplacement à Wil (6 avril). «Au bout de cette période, convient Pizzinat, ça pourrait s’éclaircir, ou pas…»

Partis avec leurs sélections respectives: Sarr (Mauritanie/qui joue ce vendredi au Burkina Faso), Castanheira (M20), Imeri (Suisse M19).

Lausanne: Margiotta, le retour du banni

Décevant le plus souvent en championnat (quand bien même il peut toujours espérer revenir sur Servette dont il est aujourd'hui séparé de huit points), le challenger de la Pontaise se montre par contre impitoyable lorsqu’il affronte amicalement des formations de Super League. Après avoir déjà donné une leçon contre NE Xamax, qu’il avait dominé 3-0, et fait ensuite jeu égal avec Young Boys (2-2) lors de la préparation hivernale, le club vaudois a disposé jeudi après-midi du FC Lucerne sur le même score grâce à des réussites signées Puertas, Sancidino en première période et Gétaz après le repos. «Quand l’on affronte des équipes qui ferment moins le jeu, cela permet de mieux se trouver», reconnaît Giorgio Contini.

Réintégré pour l'occasion, Francesco Margiotta a disputé les 45 minutes initiales. Au moment où Romin Buess tarde à exprimer le potentiel qu'on lui prête, l’ancien «banni» saura-t-il durablement saisir sa chance? «Il s’est montré très généreux, on connaît tous ses qualités de footballeur, répond son entraîneur. C’est un joueur qui peut nous apporter beaucoup…» Dans le duel - pour l'heure à distance - que Lausanne livre à Servette, Margiotta peut être demain l'homme qui fera la différence. C'est du moins ce qu'espèrent les fans de la Pontaise. Du côté des Plaines du Loup, les dernières heures ont aussi été dominées par l'éviction de David Thompson, un président désormais remplacé par Bob Ratcliffe, qui occupait jusque-là la fonction de CEO du club vaudois. «Bob Ratcliffe était déjà souvent présent. Il le sera encore davantage», explique Vincent Steinmann, directeur commercial et marketing du LS.

Partis avec leurs sélections respectives : Pos (Etats-Unis M21), Ndoye (Suisse M19).

