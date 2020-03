Bien sûr, l'image d'une Europe tout juste sortie vainqueur du Coronavirus et qui se rue dans les stades aux quatre coins du continent donne des frissons. Oui, s'imaginer les Italiens, les Français, les Suisses et tous les autres, après de longues semaines de confinement et de bataille personnelle, s'unir derrière leur équipe nationale comme pour rattraper le temps perdu fait saliver. En ce sens, l'Euro 2020 aurait pu devenir une édition bien particulière, débordante de passion et à la symbolique tellement forte. On ne le saura jamais, mais l'expérience aurait assurément valu le détour.

Reste que ce dessin idyllique s'est vu être barré par deux traits bien épais. Déjà, il y a l'inconnu. L'UEFA est puissante, l'UEFA est riche mais l'UEFA ne se trouve pas au-dessus de tout. L'instance européenne ne peut ni prévoir quand l'épidémie arrêtera de sévir, ni l'enjamber et faire comme si de rien était. Et jouer dans des stades vides, si tant est que cela ait pu être envisagé, aurait simplement ajouté à la crise sanitaire une catastrophe économique et des dégâts d'image colossaux auxquels l'UEFA n'avait pas franchement envie d'être associée.

Et puis, surtout, il y a l'autre football. Celui des clubs, indispensable à l’avènement de compétition par pays abouties. Sur l'autel d'un Euro 2020 vacillant, il aurait fallu sacrifier l'intégralité des championnats professionnels du continent, sans compter les très prolifiques Coupes d'Europe. Pour quarante matches internationaux, c'est à chaque fois des dizaines de clubs dans plus de cinquante nations qui auraient dû payer le prix. Une ineptie totale, dont tout le monde s'est vite rendu compte.

Le report de l'Euro en 2021 n'a pas tout résolu pour autant. Mais il ouvre la porte à un futur fait d'espoir. L'espoir de pouvoir vivre des fins de championnats, en Bundesliga comme en Challenge League, dignes de ce nom. L'espoir de ne pas devoir tirer ses promus et ses relégués à la courte paille ou, pire, rayer la saison 2019/2020 des livres d'histoire. L'espoir d'éviter une catastrophe financière insurmontable pour certains clubs. L'espoir de voir l'Atalanta ou Leipzig continuer de bouleverser la hiérarchie en Ligue des champions et le FC Bâle son parcours tellement abouti jusqu'ici en Europa League.

L'UEFA a pris la seule décision qui s'imposait. Mais en le faisant, elle a envoyé un signal dont le monde du foot avait bien besoin en ce moment.

Florian Vaney