Lucien Favre a bien raison de s’accrocher à son poste d’entraîneur du Borussia Dortmund, malgré les attaques perfides d’une certaine presse allemande qui spéculait déjà, mardi, sur son éventuelle démission avant même le terme de cette saison. «J'ai un contrat, j'irai au bout, a-t-il tenu à préciser, ce mercredi sur Sky. Je suis bien ici. Mes paroles ont été mal interprétées.»

La déception de voir le titre à nouveau filer entre ses doigts après la courte défaite de la veille face au Bayern a logiquement été difficile à digérer pour Lucien Favre. Mais la prestation globale de son équipe a aussi montré que la différence entre son équipe et le futur champion est loin d’être abyssale.

Tout le contraire même. Car avec un brin de réussite en début de partie ou le simple recours à la VAR sur une frappe de Haaland détournée du bras par un défenseur munichois - le penalty était flagrant -, l’issue du Klassiker aurait peut-être été différente. Et personne ne chercherait aujourd’hui à pousser Favre vers la sortie.

Le soutien du boss

Car, comme a justement tenu à rappeler le patron du Borussia, Hans-Joachim Watzke, «nous faisons une très très bonne deuxième partie de championnat. Nous avions pris avant ce match (contre Munich) 27 points sur 30 possibles. Il n'y a actuellement absolument aucun motif pour un débat sur l'entraîneur».

Un encouragement peut-être aussi destiné à remobiliser son groupe et son entraîneur avant six derniers matches cruciaux pour conserver une importantissime qualification pour la prochaine Ligue des champions.

Pour garder ses joyaux

Cette qualification pour la Ligue des champions 2020-2021 est un véritable impératif pour Lucien Favre bien sûr mais surtout pour le club et son avenir. Sans elle, on ne voit pas comment le BVB pourrait conserver ses jeunes joyaux.

Mais avec la perspective de s’aguerrir une saison de plus contre le gratin du foot européen dans un contexte stimulant et qu’ils connaissent bien, les Haaland, Reyna, Zagadou et autre Sancho pourraient tous vouloir rempiler au Signal Iduna Park au moins une année de plus. Et permettre ainsi au technicien vaudois de contester avec un groupe un peu plus expérimenté la suprématie du Bayern.

Pour reprendre, dès samedi contre Paderborn, cette magnifique série qu’a rappelée Hans-Joachim Watzke, Favre devra à la fois faire preuve de beaucoup de psychologie pour remonter le moral de ses troupes et espérer que la blessure d’Erling Haaland ne soit au plus vite qu’un drôle de souvenir.

La drôle de blessure de Haaland

Le choc qui a obligé le jeune Norvégien à quitter prématurément la pelouse mardi à la 69e minute est des plus étranges puisqu’il est dû à une faute de… Tobias Steiler. L’arbitre de ce passionnant Klassiker a en effet involontairement touché le genou de Haaland alors qu’il suivait l’attaquant norvégien à mi-terrain.

«Il a un petit problème à un genou, a d’ailleurs rassuré Lucien Favre au terme de la partie. Je n’ai pas plus de précisions mais je ne crois pas que son absence sera de longue durée.»

Et comme on a pu encore le constater lors du dernier quart de la partie, la présence physique et les incroyables qualités de finisseur du jeune Norvégien sont indispensables au BVB pour à nouveau aligner une série victorieuse qui augmenterait sensiblement les chances de Lucien Favre de commencer un troisième exercice consécutif sur le banc de Dortmund.

Et pour qu’il ne se demande pas si son destin aurait pu être différent s’il avait débarqué une année plus tard au Signal Iduna Park.

André Boschetti