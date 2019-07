Ce n’est pas un simple match que le FC Bâle disputera dans quelques heures contre Eindhoven dans la mesure où l’enjeu ne sera pas uniquement sportif. Il sera aussi financier pour un club qui a besoin de la manne que représente l’argent de la Ligue des champions pour compenser un déficit structurel estimé, compte tenu de l’actuel train de vie rhénan, à quelque 30 millions de francs par saison.

En réussissant l’exploit – car c’en serait forcément un, reconnaissons-le – de sortir ce mardi soir le dauphin d’Ajax Amsterdam, le club rhénan aurait au moins déjà la garantie d’être directement reversé aux groupes de la Ligue Europa s’il ne parvenait pas à rejoindre celles, beaucoup plus lucratives, de la Ligue des champions. Un lot de consolation qui lui assurerait une rentrée de 8 millions de francs au minimum. Par les temps qui courent, Bâle ne cracherait déjà pas dessus. Battu 3-2 aux Pays-Bas voici une petite semaine après avoir démontré qu’il pouvait rivaliser avec son adversaire, le FCB se retrouve aujourd’hui à la croisée des chemins. Il paie surtout au prix fort son absence sur la scène européenne la saison dernière suite à ses éliminations contre le PAOK Salonique d’abord puis contre les Chypriotes de Limassol, une triste «première» depuis 14 ans.

Ces dernières années, le club de Saint-Jacques avait toujours réussi à équilibrer ses comptes – et à éviter de plonger dans les chiffres rouges – grâce à l’argent des champions. Depuis 2017, seule la vente de ses meilleurs joueurs lui a permis de se maintenir à flot, les départs successifs de Steffen, Akanji, Lang, Vaclik et Elyounoussi lui ayant rapporté près de 52 millions.

Vendre, c’est ce qui désormais guette le FC Bâle et ce que celui-ci sera sans doute contraint de faire prématurément en cas de non-participation européenne cet automne, peu importe la voie (des champions, la plus compliquée à atteindre, ou de l’Europa League). Plusieurs joueurs alignés ce soir sur la pelouse rhénane se retrouvent d’ailleurs déjà dans les starting-blocks, prêts à aller voir ailleurs. Citons le gardien Omlin (Augsbourg), les défenseurs Balanta (Emirats Arabes Unis) et Widmer (Celtic Glasgow), l’attaquant Ajeti (West Bromwich) ou encore le joyau Okafor (Borussia Dortmund). Tous ses joueurs pourraient rapidement quitter la Super League si Bâle échouait dans sa conquête européenne, ceci afin d'améliorer les finances du club.

A la recherche de sa gloire passée, Bâle n’a donc nullement intérêt à se louper face au robuste PSV. Il en va autant de son crédit que de celui de son entraîneur. Avec 48 heures d’avance, Marcel Koller, l’artificier du Parc Saint-Jacques, a promis d’allumer un feu d’artifice. Il ne reste qu’à souhaiter que cela ne se transforme pas en pétards mouillés.