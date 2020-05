Des dix clubs de Super League, une écrasante majorité (80%) a déjà repris l’entraînement collectif de manière échelonnée. Ces clubs-là misent autant sur la reprise du championnat dès le 20 juin que sur un retour progressif à la (nouvelle) normalité. Alors que d’autres équipes, après Saint-Gall, YB, Bâle et Servette, ont à leur tour retrouvé le chemin des terrains en ce début de semaine – ce fut notamment le cas de Zurich et du FC Lugano lundi -, deux «retardataires» romands ont adopté une toute autre politique de reprise, différant de plusieurs semaines le retour au travail.

S'entraîner n'a jamais coûté aussi cher

La raison de ce grand écart est d’abord d’ordre purement économique. Tant que les joueurs et l’encadrement d’un club sont au bénéfice de réductions d’horaires de travail (RHT), les salaires sont pris en charge par L’État - c’est le principe même du chômage partiel, qui permet à nombre d’employeurs, privés de leurs habituelles sources de revenus (comme les recettes aux guichets dans le cadre du football), d’espérer survivre. Mais dès l’instant où des employés retournent à l’entraînement pour y exercer leur métier de travailleurs du ballon, cette aide ponctuelle disparaît instantanément. Pour tous les clubs de Swiss Football League, s’entraîner n’aura ainsi jamais coûté aussi cher.

Dès lors, on comprend aisément pourquoi le FC Sion et Xamax retardent le jour de la rentrée officielle. En Valais, Christian Constantin sait pourtant pertinemment que le championnat risque de reprendre dans quatre semaines et qu’il faudra bien à ce moment-là aligner une équipe qui puisse tenir la route. Deux jours après le feu vert attendu du Conseil fédéral, les 20 clubs de la SFL devraient assez largement entériner le 29 mai la reprise des championnats de Super et de Challenge League à huis clos.

Mais le boss de Tourbillon est concentré sur un autre combat et un autre vote: celui du passage en force de la formule «12 + 8» présentée par le Lausanne-Sport et soutenue par plusieurs autres clubs latins. Cette formule - marquée par l’augmentation du nombre d’équipes en Super League, avec deux promotions - présente l’immense avantage pour les clubs aujourd’hui mal classés de rendre caduque le terrible combat pour le maintien puisqu’il n’y aurait plus de relégation. Au côté du LS, le patron du FC Sion est convaincu de pouvoir rassembler une majorité simple pour faire passer cette réforme – il lui faut trouver au moins onze voix.

Une fin de saison en roue libre?

Alors oui, la saison 2019-2020 risque bien de reprendre, mais elle n’aurait désormais d’autres intérêts que l’attribution du titre et des places européennes si les partisans d'un élargissement de l'élite helvétique l'emportaient. Pour le club valaisan, qui n’aurait ainsi plus rien à craindre, cette fin de saison en roue libre, ponctuée de matches à huis clos qui seraient autant de matches amicaux, ne servirait qu’à préparer la suivante.

Tout miser sur une formule qui, au final, compte tenu de la capacité de certains dirigeants à retourner leur veste, pourrait ne pas passer la rampe, le pari est certes audacieux, mais il est surtout dangereux.

En cas d’échec dans les urnes, le patron du FC Sion menace de ne pas rester les bras croisés. Fort d’un avis de droit obtenu auprès d’une étude d’avocats bernois, il affirme vouloir contester devant un tribunal civil la validité d’une compétition qui se disputerait au-delà du 30 juin (pour concurrence déloyale), arguant que la régularité du championnat n’y serait plus garantie.

Loin d’être innocent, l’engagement de Serey Die, rapatrié de la Maladière à Tourbillon, procède déjà d’une volonté manœuvrière d’exploiter les absurdités du système et de placer la Ligue face à ces incohérences.

Quoi qu’il advienne, la saison des tribunaux risque de durer infiniment plus longtemps que celle des footballeurs, peu importe la formule choisie.

Nicolas Jacquier