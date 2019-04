Il avait à peine 18 ans, Kylian Mbappé, quand il a débarqué au PSG en août 2017, auréolé d'un premier titre de champion de France conquis avec l'AS Monaco. Et franchement, on s'est tout de suite pris d'affection pour lui.

Malgré les millions qui commençaient à pleuvoir sur sa tête, il semblait rester un gars simple, un petit gamin de banlieue qui n'avait pas oublié ses racines, à Bondy. Il était d'un naturel plutôt sympa, il avait de la gouaille et du verbe, un large sourire, et surtout, il éclaboussait les matches de sa classe, sa technique et sa vitesse.

Dans le sillage de Neymar, il s'est bonifié et il a pris de la bouteille, jusqu'à être sacré champion du monde avec l'équipe de France, dont il est devenu le symbole, à l'image d'un Zinedine Zidane vingt ans plus tôt.

Oui, on l'aimait bien le «petit» Kylian.

Mais Kylian est devenu Mbappé. Et ce que l'on pouvait redouter est arrivé: conscient de son statut, il s'est affirmé dans le mauvais sens du terme. On lui a pardonné certaines incartades, comme sa soirée avec Pelé à la veille de la demi-finale de Coupe contre Nantes.

Mais son geste de samedi soir, à la 118e minute de la finale de la Coupe de France contre Rennes, est inexcusable. Son tacle à hauteur du genou de Damien Da Silva (voir vidéo ci-dessous) était bête et méchant. Bête, parce que rien ne justifiait pareille intervention dans cette portion de terrain et à ce moment du match, ce d'autant plus qu'il n'avait aucune chance de toucher le ballon. Méchant, parce qu'il aurait pu exploser le genou de l'arrière central de 31 ans et mettre un terme à la carrière de celui-ci.

En plus, Mbappé s'est permis de contester son expulsion et de jouer à celui qui n'avait rien fait, alors que les ralentis montraient son horrible agression aux yeux de la planète entière.

Le petit Kylian innocent de Bondy est devenu le grand Mbappé arrogant de Paris. Qui perd la boule et ses nerfs quant tout ne tourne pas dans le bon sens, comme samedi soir. Il avait tout raté (cinq occasions en tout), son club s'était fait remonter (de 2-0 à 2-2), son pote Neymar venait d'être victime d'un gros tacle de James Léa-Siliki, et en plus il fallait en passer par les tirs au but?

Trop pour lui. Beaucoup trop pour celui qu'il est devenu.

Il va peut-être écoper de cinq matches de suspension pour son tacle assassin. Ce serait une sanction méritée, qui signifierait aussi sa fin de saison. Il aura(it) alors tout loisir de réfléchir à son comportement.

Kylian Mbappé n'a que 20 ans et - encore - toute une carrière devant lui. Mais il doit apprendre à ne pas réagir en diva. Sans quoi son arrogance aura raison de son formidable talent.

Mbappé cherche a joué ou à mettre un coup à son adversaire ?#psg #sfrc #sfrcpsg pic.twitter.com/j24glwpFc7 — But en vidéo (@FootVideoo) 27 avril 2019

(nxp)