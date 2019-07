Lors des discussions sur la fin des hostilités entre le club de Tourbillon et le principal quotidien valaisan, Christian Constantin a demandé à disposer d’une page hebdomadaire dans le journal pour y faire sa communication. Un contenu géré intégralement par son service de communication en échange d’un accès à nouveau normal au stade. Une aberration!

Selon un courrier reçu par «Le Nouvelliste », le club sédunois estime que «cette solution nous semble raisonnable, équilibrée et bonne pour toutes les parties». Raisonnable. Ce terme est peut-être le plus déplacé de toute cette situation. Non, il n’est pas raisonnable qu’un club diffuse sa propre communication dans un quotidien, même partenaire. Il n’est pas plus raisonnable de penser que «Le Nouvelliste» pourrait conserver son autonomie et son indépendance s’il avait accédé à cette requête. Et il est encore moins raisonnable de considérer que la levée du boycott serait un geste de grandeur d’âme de Christian Constantin. Il s’agirait simplement d’un geste raisonné.

La SFL n’a pas bougé

Cette histoire prouve, si besoin était, que l’indépendance et la liberté de la presse ne sont pas des acquis mais des droits pour lesquelles il faut se battre. Il ne s’agit pas là «que» de sport. Cette histoire va bien au-delà des tribunes de Tourbillon. Bien au-delà des querelles de clochers entre la Porte d’Octodure et la rédaction du «Nouvelliste». Il ne s’agit pas non plus de l’égo de Chrsitian Constantin égratigné par un ou l’autre éditos du journal. Cet épisode doit nous faire réfléchir à la place de la presse et son importance. Il ne faudrait pas oublier que sa liberté et le droit à l’information sont les garants d’une démocratie. Chacune des petites brèches qui se créent fragilise ce rôle. Même dans un épisode qui peut sembler anecdotique.

Alors oui, la terre ne va pas s’arrêter de tourner parce que nos confrères ne pourront pas parler à Valon Behrami. «Le Nouvelliste» va tenter de mettre sur pied un dispositif pour couvrir les matches de son club phare afin de ne pas prendre ses lecteurs en otage. Et c’est tout à son honneur. Mais tout ceci ne serait pas arrivé si la Swiss Football League (SFL) avait daigné réagir. Pour mémoire, cela fait désormais plus d’une année que le problème perdure et la SFL n’a pas bougé. Certes, ses directives cèdent la responsabilité des accréditations aux clubs. C’était déjà le cas la saison dernière. Pourquoi n’avoir pas réagi avant en modifiant cette règle et en aidant les médias à faire leur métier?

La maîtrise de la communication

A l’heure où chaque club dispose d’un accès direct à ses fans par l’intermédiaire de son site officiel et des réseaux sociaux, on peut comprendre la tentation de maîtriser le terrain de la communication en se passant des médias indépendants qu’ils perçoivent désormais comme des concurrents. Car ne nous mentons pas, c’est bien ce que tente de faire le FC Sion ici, et cela rend d’autant plus nécessaire le travail du «Nouvelliste».

Les situations entre le championnat de basket nord-américain (NBA) et la SFL sont bien différentes au niveau de l’organisation même des ligues. Il faut donc faire attention au moment de comparer. Néanmoins les 50000 dollars d’amende infligés aux New York Knicks pour une atteinte au droit d’informer doivent, au moins, nous servir d’exemple. Aux dirigeants de la Swiss Football League de réagir, maintenant. «Le Nouvelliste» devrait la contacter dans un futur proche. De la manière dont on réagira dans les bureaux de Muri dépendra aussi la suite de cette triste histoire. Reste à espérer que la SFL mesurera les enjeux réels de cette affaire.