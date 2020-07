Le 4 juin, Lausanne-Sport se préparait à reprendre sa marche triomphale en tête de la Challenge League (+ 15 points), il pouvait encore s'imaginer soulever la Coupe de Suisse et… licenciait son directeur sportif Pablo Iglesias. C'était il y a pile un mois et peu de voix s'étaient alors élevées pour souligner un double contresens: depuis quand vire-t-on un patron technique qui gagne (1.) en pleine saison (2.)? Mais après tout, le LS ressemblait à une locomotive pimpante lancée vers la gloire, INEOS implémentait - vive la langue du management - ses méthodes globales et, hormis quelques réserves sur une éventuelle perte d'identité, tout allait dans le sens de l'histoire.

Enfin, c'est ce que tout le monde pensait. À tort. Car pile un mois plus tard, le football est venu rappeler à INEOS que le sport n'est pas un business comme les autres. En quinze jours et cinq matches, le LS a en effet réussi à égarer les deux tiers de son avance. GC lui souffle dans la nuque (+ 5 points) et, plus inquiétant, le joyeux contenu de son élimination glorieuse en Coupe contre Bâle a laissé place à des prestations engourdies par la peur.

Double erreur stratégique

Est-ce la faute à la profondeur de l'effectif, aux choix de Contini, à des adversaires qui se lâchent pour se «payer le leader»? Il y a peut-être un peu de tout ça, le débat est ouvert. Mais ce dernier doit surtout être élargi à une responsabilité plus globale: celle d'un propriétaire dont le timing prétentieux du coup de balai a sans doute déstabilisé l'équipe.

Alors bien sûr, Contini et ses hommes devraient être des professionnels assez expérimentés pour ne pas se laisser influencer par la stratégie d'entreprise. Et en effet, le LS conserve toutes ses chances sur la route de la promotion. Mais les licenciements de Pablo Iglesias et de Léonard Thurre se sont révélés néfastes au moins pour deux raisons.

Avec cette décision, INEOS n'a premièrement pas respecté le temps du sport. La nomination, il y a dix jours, de Souleymane Cissé au poste de directeur sportif et les interviews «changement d'ère» accordées par Bob Ratcliffe au Temps et au Matin Dimanche ont envoyé un message désastreux. Comment en effet lancer médiatiquement la transition vers la Super League alors qu'il reste des matches à gagner? Une telle précipitation revient à dire aux joueurs: le club est prêt, merci de vite finir le boulot. Bonjour la pression!

Quel relais pour Contini?

L'autre erreur se révèle aujourd'hui alors que le vestiaire vaudois est plongé dans le doute. En se séparant du duo Iglesias-Thurre, les dirigeants du LS ont enlevé à Giorgio Contini des hommes avec qui il avait traversé les tempêtes de la saison dernière (3e de CL derrière Servette et Aarau).

Peu importe si tout n'a peut-être pas toujours été limpide entre eux, les épreuves forgent le caractère et compilent une forme de langage commun grâce auquel une cellule technique peu échanger pour retrouver de la confiance en temps de crise. Le coach lausannois va-t-il se tourner aujourd'hui aussi facilement vers Souleymane Cissé - qu'il apprend à connaître et dont il n'est pas le choix - pour trouver un moyen de relancer son groupe?

Poser la question revient à pointer l'erreur stratégique d'INEOS, trop pressé de présenter son nouvel organigramme et trop prétentieux pour envisager que son LS allait trembler au moment de tenir le rang que son patron exige.

Mathieu Aeschmann