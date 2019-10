Les images sont choquantes. L’attitude de cette frange de fracassés de bocal entassés dans les gradins du stade Vassil-Levski de Sofia dégoûtante. La passivité, voire la complaisance, des gradés de la Fédération bulgare révoltante.

Rappelons que, lundi, le match de qualification pour l’Euro 2020 Bulgarie-Angleterre (0-6) a été pourri par des dégénérés qui ont vociféré des cris de singe à l’encontre des trois joueurs de couleur des Three Lions. Rappelons aussi que ces mêmes abrutis, visages apparents, ont mimé des gestes qui rappellent l’une des périodes les plus sombres de l’Histoire.

Them Bulgaria fans are absolutely disgusting, @UEFA needs to do something about this. Racism doesn’t have a place in football and needs to be kicked out. pic.twitter.com/YJ3COGfFtM