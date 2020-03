Aujourd'hui, face à la réalité d'un monde à l’arrêt, il suffit de sortir faire ses courses pour mesurer que, comme ça, en quelques jours, tout a changé.

Alors, on s'organise, on fait comme un peu. Et le monde du sport n'échappe pas à ce régme. Confronté à la suspension de ses calendriers, il n'a d'autres choix que d'attendre le retour de joueurs meilleurs en espérant limiter la casse.

Privés de leurs ressources habituelles, les clubs cherchent des solutions, quitte à bricoler pour tenter de surnager. Car de nombreux les experts l'ont prédit: le risque de faillite guette.

En Suisse, le recours au chômage technique, en voie d'être autorisé par le secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), peut représenter une solution transitoire appréciable. Tous les clubs romands de Super League ont logiquement entrepris des démarches dans ce sens – quand bien même le plafond salarial mensuel garanti y est bloqué à 12'350 francs, soit déjà bien davantage que ce que gagne la majorité des habitants de ce pays. Lugano et Zurich vont aussi y recourir alors que le FC Bâle devrait suivre le mouvement.

L'identification au maillot? Foutaise!

Or au FC Sion, une telle mesure a été refusée par plusieurs joueurs, principalement les «stars», ceux dont la feuille de paie mensuelle avoisine probablement les 30'000 francs. S’estimant dans son bon droit, Christian Constantin n’a pas tergiversé: il a viré séance tenante neuf joueurs, dont Kouassi, Kasami, Lenjani, Song et Doumbia.

Au moment où chacun a conscience qu'il faut consentir des sacrifices, au moment où tous les joueurs de Gladbach (qui comprend notamment les internationaux helvétiques Sommer, Elvedi, Zakaria et Embolo) ont renoncé à leur salaire de mars afin d’aider leur club, l'attitude de ces footballeurs valaisans ne peut que choquer. Vous parlez d’état d’esprit? Baliverne! D'identification à des couleurs? Pure foutaise!

On a vu leur vrai visage

La triste vérité, c'est que ces joueurs n'en ont que pour leur pomme. Tous ceux-ci vont pouvoir s'accrocher à leurs salaires de nabab. Mais la perte, au niveau du dégât d’images, pourrait être bien supérieure à celle que leur aurait coûté un minimum de jugeote (et l’acceptation d’indemnités «limitées» à quelque 12'000 francs chaque 30 jours durant quelques mois).

On peut certes applaudir ou critiquer la décision du président du FC Sion sur la forme - les juristes ne manqueront pas de s'en charger -, demeure le fond.

Sur ce plan, les joueurs concernés, en fin de contrat pour certains, ont montré leur vrai visage. Pas le plus reluisant même si chacun jugera avec sa conscience. Où l’on pouvait espérer un comportement d’êtres humains responsables, on a eu droit à celui de footballeurs égoïstes, déconnectés de la réalité.

Pour tout dire, écœurant.

Nicolas Jacquier