Il n’en revient lui-même pas. Deux jours après la démission de Stéphane Henchoz, Christian Constantin croule sous les propositions. Qui s’accumulent sur son bureau de la Porte d’Octodure, à Martigny, dans sa boîte email quand ce n’est pas celle du club. «Ça vient de partout, confirme-t-il. Je n’ai jamais vu cela, c’est de la folie. En 48 heures, j’ai déjà reçu des centaines d’offres. Il y a de tout, y compris des grands noms. Je me suis renseigné, rien qu’en Espagne, près de 600 entraîneurs sont aujourd’hui sur le marché, à la recherche d’un club.» Manifestement, les managers et autres représentants sont entrés en action. Et comme le FC Sion n’est de loin pas la moins bonne adresse…

Comment, dès lors, espérer s’y retrouver? A qui le boss du FC Sion donnera-t-il sa préférence? «Le choix d’un coach devient toujours plus complexe. Comment le type motive-t-il ses joueurs? Comment gère-t-il un groupe? Quel est son organisation tactique? L’un dans l’autre, ils veulent tous me vendre la lune habitée, avec raison d’ailleurs…»

En marge de la recherche du successeur de Henchoz, Constantin envisage de s’attaquer au porte-monnaie des joueurs. L’existence de données physiques fiables au niveau individuel le pousse à vouloir mettre en place des retenues salariales. «Les types font la moitié du boulot, c’est une grève passive sur le terrain. Quand quelqu’un court 20% en moins à Saint-Gall comme cela a été prouvé, pourquoi devrais-je continuer à le payer à 100%? Pareil pour celui qui s’engage avec 40% d’intensité en moins. Les joueurs touchent des bonus, sous forme de primes de victoire mais il n’existe pas de malus lorsque le boulot est mal fait. Moi, je paie les gars pour courir, mais s’ils ne courent pas, que faire? Les joueurs sont déjà avertis de ce qui les attend.»

Au demeurant, le président du FC Sion sait pertinemment que son argument risque d’être balayé devant des tribunaux, en cas de conflit. Cela ne l’effraie pas. «On peut seulement aller en justice, reprend-il. On défend souvent l’employé, plus rarement l’employeur. Avec les données chiffrées, j’ai la preuve que mes gars ont salopé le travail…» En l’état, c’est une menace diffuse, rien d’autre. «Je n’imagine rien faire avant le match de Zurich (ndlr: ce dimanche au Letzigrund) parce que je n’ai pas de salaires à sortir. Mais quand je ferai ceux de novembre, je n’hésiterai pas à agir en conséquence s’il le faut…», menace CC.

En attendant, il y a un entraîneur à trouver. Et donc un important tri à faire.