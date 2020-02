Dans un post publié sur son compte Instagram, et ainsi que l'a relayé «LeMatin.ch», l'humoriste français Laurent Gerra a annoncé mercredi qu'il ne se produirait pas au CERM de Martigny le 14 mars prochain, à l'occasion de la traditionnelle soirée choucroute du FC Sion. «Je n’ai jamais confirmé officiellement ma participation», a-t-il écrit, ajoutant que «les organisateurs de cette manifestation savent depuis longtemps qu’il ne m’est pas possible d’y participer».

Depuis ce vendredi et l'interdiction prononcée par le Conseil fédéral d'organiser une manifestation regroupant plus de 1000 personnes jusqu'au 15 mars, on sait que le fameux gala du club sédunois, pour lequel plus de 7000 personnes se sont inscrites, est reporté à une date ultérieure. Par contre, Christian Constantin s'insurge toujours contre le désistement de l'humoriste. «Le contrat était signé avec le holding Athos qui le représentait!», clame-t-il. À preuve les extraits ci-dessous:

Des extraits du contrat signé entre l'Olympique des Alpes et le holding Athos représentant Laurent Gerra.

«Je ne sais pas pourquoi Laurent Gerra a décidé de faire machine arrière, poursuit le président du FC Sion. Nous avons reçu lundi une lettre de son manager qui nous signifiait qu'il renonçait à venir. Pourtant, j'ai eu des contacts très sympas avec Laurent Gerra. Je lui ai payé deux cuites (sic!) dans le bistrot qu'il a racheté à Lyon, «Le Léon de Lyon» (voir photo ci-dessus). J'en ai eu pour 2000 euros! Et je l'ai encore revu lorsqu'il est venu se produire à Lausanne en fin d'année passée.»

Pour Christian Constantin, tout était réglé entre Laurent Gerra et lui. «J'ai payé l'acompte demandé au moment de la signature du contrat», ajoute-t-il. Un acompte de 34'000 euros, comme en atteste cette copie du mouvement bancaire:

La preuve que l'Olympique des Alpes a payé l'acompte de 34'000 euros exigé par le holding Athos.

Constantin encore: «J'ignore ce qui lui est passé par la tête, parce que Laurent m'était apparu emballé. J'avais même reçu une confirmation de son management.» Que voici:

Ce n'est pas la première fois qu'une tête d'affiche annoncée ne se présente pas au gala du FC Sion. En 2017, Jamel Debbouze - qui avait dit être resté au chevet de son père malade et s'était excusé par vidéo - avait été remplacé par Elie Semoun. Et l'année passée, Alain Delon avait nié avoir donné son accord pour donner la réplique à «CC», ce dernier se rabattant sur Gérard Depardieu.

«C'est un peu la vie du monde du spectacle, regrette Constantin. Il arrive aussi que des artistes se désistent au Montreux Jazz Festival ou au Paléo. Mais dans le cas précis, tout a été fait dans les règles de notre côté. Et ce désistement est intolérable.»

Le gala ayant été repoussé pour les raisons que l'on sait, l'absence de Laurent Gerra passera inaperçue le 14 mars prochain, puisqu'il ne se passera rien du tout à Martigny ce soir-là. Mais qui sait? Peut-être que le report de la fameuse soirée choucroute permettra à l'humoriste français de faire amende honorable et de finalement se produire sur la scène du CERM...

Renaud Tschoumy