C’est un drôle de match que le FC Sion s’apprête à disputer ce dimanche après-midi à Zurich (16h). D’abord parce que ce sera le premier après le départ volontaire de Stéphane Henchoz (intervenu au lendemain de la défaite à Saint-Gall) et que ses joueurs, après les attaques frontales de leur ancien entraîneur durant la semaine, y seront forcément très attendus.

Critiqués et montrés du doigt pour leur manque d’engagement ces dernières semaines, ceux-ci réussiront-ils à se faire violence ou, en cas de nouveau couac, donneront-ils raison au coach démissionnaire? Après avoir trop facilement baissés les armes au Kybunpark, le comportement des joueurs sera donc scruté de près. Tout comme sera très attendu la composition du onze valaisan…

Mais le rendez-vous du Letzigrund s’avérera aussi important dans le dossier concernant la recherche du successeur officiel de Henchoz. On le sait: pour le match contre le FCZ de Ludovic Magnin, Christian Constantin a choisi de confier l’équipe au duo composé de Christian Zermatten et de Sébastien Bichard, déjà assis sur le banc de Tourbillon en fin de saison dernière. Ce nouvel intérim pourrait même être probablement prolongé jusqu’à Noël en cas de succès valaisan. Ce n’est bien sûr pas une certitude mais ce scénario-là existe. A l’inverse, un nouveau couac en championnat accélérerait sans doute l’engagement du nouveau coach, dont la nomination pourrait intervenir durant la pause internationale.

«Si on ne met pas un pied devant l’autre à Zurich…»

S’il ne dit rien de ses intentions, le président du FC Sion reconnaît l’importance du rendez-vous dominical. «Outre les points, explique-il, le contenu aura lui aussi son importance. Il faudra voir l’engagement des types. Si on ne met pas un pied devant l’autre à Zurich, je pourrais plus être dans l’urgence.»

Cette fin de semaine encore, des propositions et des offres de service continuaient d’arriver à la «Porte d’Octodure», le stamm du club valaisan à Martigny. Ce vendredi, le Portugais Joao Pinto, qui avait porté les couleurs du FC Sion entre 2004 et 2007, est lui-même venu déposer le dossier d’un compatriote dans le bureau de son ancien président. Entre entraîneurs confirmés et jeunes techniciens, quelle option le boss de Tourbillon privilégiera-t-il? «Pour le moment, répond Christian Constantin, je ne fais qu’empiler les offres. Je n’ai encore parlé à personne. Je veux d’abord voir ce que les gars ont dans le bide.» Ou pas.