Invité à donner son sentiment sur la défaite face à Bâle vendredi (0-3), Christian Constantin a commencé par dire tout le mal qu’il pensait d’une partie du coaching de Murat Yakin. «La sortie de Roberts Uldrikis à la 68e était une erreur. Ce changement a complètement déstabilisé l’équipe. Depuis ce moment-là, on n’était plus dans le match, la partie était perdue», s’est agacé le président du FC Sion.

Le grand attaquant letton a été remplacé par Adryan, un tout autre profil, et Sion, c’est un fait, ne s’est plus montré dangereux depuis cet instant. «On avait bien commencé la deuxième période, pourtant. On se créait des occasions, on était bien. Ce changement a tout foutu en l’air», a pesté le boss d’Octodure, très déçu de voir son équipe repartir battue de Tourbillon devant 12'800 spectateurs. Après cinq matches sans défaite, Sion est tombé et voit un tout petit peu l’Europa League s’éloigner… pour autant bien sûr qu’il soit autorisé à la disputer. Reste que tout est encore ouvert dans ce championnat si serré.

«Je vais en parler avec lui»

Invité à réagir aux propos de Christian Constantin en conférence de presse, Murat Yakin n’a pas souhaité s’exprimer. «Je vais en parler de manière personnelle avec lui», a calmement réagi l’entraîneur du FC Sion. Il s’est cependant montré un peu plus intéressé à parler du match. «Nous avons fait trop d’erreurs défensives. On a eu de bonnes occasions après la pause, dont celle d’Ermir Lenjani. On aurait pu égaliser. Je ne peux faire aucun reproche à l’équipe aujourd’hui», a dit Murat Yakin.

«J’ai vu un bon match de la part du FC Bâle, a quant à lui réagi Marcel Koller. En première période, nous avons manqué de précision dans le dernier ou l’avant-dernier geste. Sion a ensuite mis plus de pression et nous avons eu de la peine. Heureusement, ça a tourné dans notre sens à la fin du match. C’était une rencontre très intense, et au final on part avec les trois points.» (nxp)