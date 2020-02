Après le report du match Sion – Saint-Gall prévu samedi, et l’incertitude liée à la suite de la saison, le club valaisan a arrêté une première mesure forte qu'il a annoncé sur Facebook dans un mot de son président: «L’épidémie de coronavirus qui touche aussi la Suisse a poussé le Conseil Fédéral à interdire les rassemblements de plus de 1000 personnes et ceci jusqu’à nouvel avis, à minima jusqu’au 15 mars.

Le FC Sion en a pris acte. De ce fait, tout le personnel du club est mis dès aujourd’hui au chômage technique. L’activité ne pouvant plus être assurée, le bon fonctionnement de l’entreprise ne peut plus être garanti», explique Christian Constantin.

Contacté, le président de Tourbillon se dit également hostile à des mesures de huis-clos, telles celles imaginées par la Ligue. «Si les gens ont payé pour des prestations que l’on n’est pas en mesure de leur offrir en raison de décisions édictées par les politiques, qui va payer? Est-ce que la Confédération a des assurances? Si les gens n’ont plus que des factures et plus de recettes, ça va vite être compliqué.»

En Valais, Christian Constantin se montre circonspect par rapport aux mesures édictées. «Les entreprises comptant plus de 1000 employés doivent-elles également fermer?(s')interroge-t-il. Par rapport aux stades ouverts, qu’en est-il des aéroports et des trains bondés aux heures de pointe?»

Nicolas Jacquier