Christian Constantin et Rolf Fringer ont décidé de débuter l'année 2018 sur de nouvelles bases. A l’initiative du SonntagsBlick, le président du FC Sion et le consultant du Teleclub se sont rencontrés dans un restaurant de Kloten pour régler leur différend autour d'une fondue.

Le 21 septembre dernier, après un match entre Sion et Lugano, Constantin s'en était pris physiquement à l'ancien sélectionneur de l'équipe de Suisse. Le Valaisan reprochait à Fringer ses critiques trop fréquentes et véhémentes dans les médias.

A la suite de cet incident, «CC» avait été sanctionné par la commission de discipline de la Swiss Football League: 14 mois loin des stades et 100'000 francs d'amende. Une peine réduite à 9 mois et 30'000 francs.

Constantin s'excuse

«Pourquoi tu me critiques si violemment?», lance d'entrée Constantin à son interlocuteur.

«Parce que je suis convaincu, que beaucoup de choses ne vont pas sous ta direction au FC Sion. Tu as le droit de virer autant d'entraîneurs que tu veux et de fixer un ultimatum après l'autre. Ou bien de menacer l'équipe avec des sanctions. De l'autre côté, on peut aussi critiquer cela», répond Fringer.

La discussion continue à bâtons rompus et le président du FC Sion poursuit: «Pourquoi m'as-tu attaqué personellement et pourquoi as-tu insulté ma famille?»

«Je comprends que l'une ou l'autre formulation a pu dépasser l'objectif. Ce n'était pas bien. Mais je n'ai pas insulté ta famille. Je ne la connais pas. C'est une incompréhension», rétorque Fringer.

Après cette réponse, Christian Constantin se radoucit et décide d'enterrer la hache de guerre avec le consultant de Teleclub.

«La violence ne peut pas être une solution. Je sais que ce que j'ai fait n'est pas bien et on devrait pouvoir régler un tel conflit d'une autre manière. C'est pourquoi je suis content que nous puissions être assis à cette table pour clarifier ces incompréhensions. C'est bien que nous puissions tirer un trait. Dans ce contexte et dans cette discussion, je voudrais aussi dire: J'aimerais m'excuser auprès de toi. Personnellement, je n'ai toute de façon jamais rien eu contre toi», lance Constantin.

Des excuses bien acceptées par Rolf Fringer qui confirme qu'il n'entamera pas de démarche judiciaire contre Christian Constantin. «Nous aimons tous le deux le football. Concentrons nous là dessus», propose l'ancien sélectionneur de l'équipe de Suisse.

«A mon avis, la suspension de neuf mois est encore exagérée. Je me sens traité de manière injuste et je vais faire recours. Contre toi, je ne me bats plus. Je vais aussi retirer la plainte que j'avais déposée pour insulte», conclut Christian Constantin.

