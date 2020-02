Après le report du match Sion – Saint-Gall prévu samedi, et l’incertitude liée à la suite de la saison, le club valaisan a arrêté une première mesure forte. «A partir du 1er mars, explique Christian Constantin, je vais demander le chômage technique pour tous les joueurs et mon staff. On ne peut plus jouer, c’est une raison de force majeure. Comme sur un chantier, lorsque les ouvriers ne peuvent plus travailler. Pour moi, c’est une évidence.»

Le président de Tourbillon se dit également hostile à des mesures de huis-clos, telles celles imaginées par la Ligue. «Si les gens ont payé pour des prestations que l’on n’est pas en mesure de leur offrir en raison de décisions édictées par les politiques, qui va payer? Est-ce que la Confédération a des assurances? Si les gens n’ont plus que des factures et plus de recettes, ça va vite être compliqué.»

En Valais, Christian Constantin se montre circonspect par rapport aux mesures édictées. «Les entreprises comptant plus de 1000 employés doivent-elles également fermer?(s')interroge-t-il. Par rapport aux stades ouverts, qu’en est-il des aéroports et des trains bondés aux heures de pointe?»

Nicolas Jacquier