Depuis vendredi dernier et l’annonce de la mise en quarantaine du FC Zurich, personne ne sait si la saison, qui avait repris le 19 juin après quatre mois de suspension en raison de la crise du coronavirus, pourra aller à son terme. Pour l’heure, seul le FC Zurich est concerné, mais qu’adviendrait-il demain si le coronavirus s’invitait dans une autre équipe?

On sait par ailleurs la volonté des dirigeants de la Swiss Football de jouer à tout prix, quitte à mettre la santé des joueurs eux-mêmes en danger.

Au moment où la Ligue a d'ailleurs choisi de maintenir les matches Bâle - Zurich (mardi) et Zurich - YB (samedi) - le club du Letzigrund y alignera chaque fois son équipe M21, les internautes du Matin.ch n’ont pas tergiversé dans le sondage qui leur a été soumis. A plus de 48%, vous avez largement voté en faveur d’un arrêt définitif de la Super et de la Challenge League et d’un gel des résultats après la 27e journée. Dans ce cas de figure consistant à valider les classements après trois tours, le FC Saint-Gall serait couronné champion et Xamax relégué, remplacé par Lausanne, alors que le FC Sion disputerait des barrages contre Grasshopper.

Pour 6% d'entre vous, il faut augmenter la cadence

Autre variante, préconisée par un quart des plus de 1140 votants sur le coup de 16h ce lundi, la possibilité d’isoler les cas positifs au FC Zurich afin de permettre au reste de l’équipe de poursuivre sa saison. Une solution toutefois contraire à la décision du médecin cantonal zurichois, ordonnant la mise en quarantaine de toute l’équipe jusqu'au 17 juillet, voire au-delà.

Organiser des play-offs afin de départager les concurrents directs demeure une option validée par 10% d’entre vous, alors que l’annulation de tous les résultats du FC Zurich lors du quatrième tour a recueilli 9,3% des voix. Enfin, seuls 6% des internautes ont voté en faveur d’une augmentation de la cadence, avec un calendrier encore plus densifié.

Certitude en ce début de semaine: contrairement à ce que vous auriez souhaité, le championnat va se poursuivre dès ce mardi. Reste à savoir jusqu'à quand.

N.JR