Cristiano Ronaldo, qui se trouve en isolement sur son île natale de Madère, est sorti de son silence vendredi sur les réseaux sociaux pour appeler ses fans à respecter les consignes des autorités sanitaires concernant la pandémie de coronavirus. «Je ne vous parle pas comme un joueur de football, mais comme un fils, un père, un humain concerné par les derniers développements qui touchent le monde entier (...)», a notamment écrit la star de la Juventus Turin.

«Le monde traverse un moment très difficile qui exige de nous la plus grande attention et le plus grand soin (...) La protection de la vie humaine doit passer au-dessus de tout autre intérêt», a écrit le quintuple Ballon d'or dans un message en anglais diffusé sur son compte Twitter. «C'est important que nous suivions tous les conseils de l'OMS (Organisation mondiale de la santé) et des autorités sur la façon de gérer cette situation», a ajouté la vedette de la sélection du Portugal.

Aperçu vendredi par un photographe de l'AFP sur le balcon de son appartement de Funchal avec sa compagne Georgina Rodriguez, «CR7» est en isolement depuis plusieurs jours mais ne présente aucun symptôme du virus, ont annoncé la veille les autorités de l'archipel portugais. L'ex-joueur du Real Madrid s'est déplacé à Madère avec sa famille pour rendre visite à sa mère pendant qu'elle se rétablit d'un accident vasculaire cérébral subi début mars.

Un de ses coéquipiers à la Juve, le défenseur italien Daniele Rugani, a été testé positif mercredi au coronavirus et le club a alors précisé qu'il était lui aussi «asymptomatique». «J'aimerais adressé mes pensées à quiconque a perdu un proche, ma solidarité à ceux qui combattent ce virus, comme mon coéquipier Daniele Rugani et mon soutien continu aux professionnels de santé extraordinaires qui mettent leur propre vie en danger pour aider à sauver d’autres personnes.»

jsa/afp