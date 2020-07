Entre Grasshopper et Oscar Correia, un souvenir brûlant persiste. Il date de 2015. À cette époque, le club zurichois est encore et toujours l'un des plus redoutés dans les catégories juniors. Le Genevois du Servette FC, lui, est un jeune homme à fort potentiel, sans doute destiné à une belle carrière.

L'avenir voudra qu'il se perde quelque temps avant de retrouver le droit chemin, mais la date du 20 juin 2015 demeure. Parce que ce jour-là, les Servettiens étaient devenus champions de Suisse M18, au terme d'une finale rocambolesque.

Depuis son flan droit qu'il n'avait pas quitté durant une heure et demie, l'ailier avait d'abord vu GC prendre deux longueurs d'avance, avant de participer à un finish mémorable. Trois buts inscrits entre la 79e et la 89e, des dernières minutes irrespirables puis, enfin, le titre. Une consécration pour une équipe alors dirigée par Massimo Lombardo, qui comptait notamment dans ses rangs Jérémy Guillemenot. En face d'elle? Jan Bamert et Noah Loosli, pour les plus connus en Romandie.

En signant son contrat avec Grasshopper il y a quelques jours, c'est une des premières images qui a rejailli dans la tête d'Oscar Correia. «En plus, j'ai retrouvé certains de nos anciens adversaires lors de ce match. Nikolaj Gjorgjev, par exemple. Eux aussi s'en souviennent. Comment oublier, après tout?», sourit-il.

Parcours cabossé

En cinq ans, chacun a suivi son chemin, emprunté une route différente. Celle du jeune homme de désormais 22 ans est particulièrement cabossée. Parce que lorsque l'occasion lui a été donnée de continuer sa progression à Servette, ses agents l'ont orienté vers Fluminense. Parce que l'aventure brésilienne a rapidement viré au mauvais rêve. Parce que le foot pour lui, pensait-il, c'était terminé.

«Mit seinen Fähigkeiten im Eins gegen Eins und seiner Schnelligkeit sowie Dynamik ist Correia ein steter Unruheherd. Wir werden ihm alle Möglichkeiten geben, damit er sein enormes Potential ausschöpfen kann.» so der Sportchef zum Neuzugang.#gc #zürich #neuhoppercorreia pic.twitter.com/a7HZWF1J2i — Grasshopper Club Zürich (@1886_gc_zuerich) July 2, 2020

Oscar Correia n'oubliera jamais ce que Lancy et Etoile Carouge, où il a passé les trois dernières saisons, ont fait pour lui. Le relancer? Pas seulement. Lui redonner goût au football, surtout. «Lancy m'a beaucoup aidé, administrativement notamment. Après une année au Brésil, j'en avais bien besoin. Moi, tout ce que je voulais, c'était jouer avec des potes. Et puis, j'ai rapidement constaté que mon potentiel était encore là, qu'il n'était pas trop tard et que j'avais encore quelque chose à faire dans le football.» S'en suit une saison avec Carouge ponctuée par une promotion en Promotion League, un premier tour de rêve l'automne dernier (onze buts en 17 matches) et, enfin, le coup de fil qu'il attendait.

La Super League ne lui fait pas peur

«Plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt, dont Stade-Lausanne. Mais du moment que j'ai rencontré le directeur sportif de GC, je savais ce que je voulais. Ce club, il fait rêver beaucoup de jeunes Genevois, il m'a fait rêver moi-même par le passé. C'est une opportunité incroyable qui se présente.» Reste à savoir si l'aventure débutera en Challenge League ou en Super League. Pour l'heure, Oscar Correia n'a d'expérience que les trois entraînements auxquels il a participé depuis mercredi, et il ne sera éligible pour les matches officiels qu'à partir de la saison prochaine. «Ce n'est pas un problème. Je sais à quoi m'en tenir, assure-t-il. Quant à la division, j'espère bien qu'il s'agira de la Super League.»

On pourrait penser qu'une étape intermédiaire entre la Promotion League et l'élite pourrait lui être profitable. Lui certainement pas. «Partout où je suis passé et peu importe le niveau, j'ai prouvé ma valeur. Je continuerai à le faire, que ce soit en Challenge ou en Super League. Si ce doit être la première division, je me sens prêt à relever le défi.»

Le jeune homme ne manque pas de confiance en lui? Peut-être, mais le contrat de deux ans (avec option pour une troisième saison) qu'il s'est vu proposer lui donne raison. «Je suis là pour jouer, pas pour faire de la figuration. Vous savez, j'ai connu de très bonnes ambiances de travail, mais rien de comparable avec le professionnalisme de Grasshopper. Je me sens vraiment bien dans ce contexte.»

Il faut dire que les Zurichois nagent en pleine euphorie, eux qui viennent de reprendre sept points en quatre matches au Lausanne-Sport et qui n'accusent plus que huit longueurs de retard sur le leader de Challenge League. «Je ne sais pas si on peut dire que cela se ressent dans l'équipe. Par contre, d'où on se trouve, on a surtout l'impression que le LS est en train de s'effondrer. Et on entend clairement en profiter.» Tout comme Oscar Correia entend profiter de la chance de se mettre en évidence au plus haut niveau qui lui est offerte.

Florian Vaney