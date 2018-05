D’un côté, le PSG. De l’autre, Les Herbiers. Entre les deux, une galaxie d’écart. Deux millions de budget et un salaire mensuel moyen de 2000 à 3000 euros par joueur pour le VHF. 520 millions de budget et 700 000 euros de salaire mensuel moyen par joueur pour le PSG. «Cette finale, c’est le foot business contre le foot du cœur», résume Véronique Besse, maire des Herbiers, pour «Paris Match». Face à Edinson Cavani, Kyllian Mbappé ou Angel di Maria, les Kévin Rocheteau, Sébastien Flochon et Romuald Marie n’ont pratiquement aucune chance de s’imposer. «Ils ont cinq chances sur 100, estime Guy Roux, quadruple vainqueur de la Coupe de France avec Auxerre. Il ne faut pas qu’ils espèrent avoir beaucoup de ballons. Ils devront défendre comme des bêtes, rester bien regroupés, être agressifs à la perte de balle et bien se projeter. Et, surtout, ils devront avoir beaucoup de chance.» «L’exploit, c’est déjà d’être arrivé en finale, abonde le président des Herbiers, Michel Landreau. La montagne est pratiquement infranchissable. Pour nous, c’est une récompense d’être là. On ne joue pas notre vie sur ce match, mais sur le maintien en championnat.» Histoire de ramener ses troupes à la dure réalité.

Un jour, l'histoire sera peut-être immortalisée au travers d'un film, d'un documentaire ou d'un livre. En finale de la Coupe de France 2018, le Paris Saint-Germain n'affrontera ni Marseille, ni Lyon, ni Monaco et encore moins Saint-Etiennes ou Bordeaux, mais les Herbiers. Un club situé dans une ville 'à peine 16 000 habitants. Une équipe dans les profondeurs de la troisième division française. Pour en arriver à ce stade les «Diables Rouges»ont notamment écarté deux formations de Ligue 2: Auxerre en huitièmes de finale (3-0) et Lens au tour suivant (0-0, 4-2 après tirs au but). «C'est un rêve qui se réalise, confie le président des Herbiers, Michel Landreau. Si on nous avait dit au début de la saison qu'on vivrait cela, on aurait rigolé. On se disait que c'était pour les autres,» L'histoire est d'autant plus belle que l'un des joueurs de l'effectif, l'Ivoirien Ambroise Gboho, a fui la guerre dans son pays à l'âge de 10 ans. L'attaquant de 23 ans en est à deux buts inscrits dans la compéition, contre Auxerre et en demi-finale, contre Chambly (2-0).

L’aventure herbretaise n’a rien envier aux épopées précédentes, celles qui ont forgé la légende de la «vieille dame du football français». Car celle-ci se nourrit d’exploits depuis ses premiers pas, en 1917. Quevilly fut le tout premier club amateur à se hisser en finale, dix ans après la création de la compétition, échouant face à l’OM (0-3). Une performance que l’USQ a récidivée en 2012, s’inclinant cette fois contre Lyon (0-1). Entretemps, Nîmes (D3, 1996), Calais (D4, 2000) et Amiens (D3, 2001) ont connu le même destin.

Créé par un abbé il y a un siècle

Contrairement à ses glorieux prédécesseurs, le VHF (Vendée les Herbier Football) n’a pas croisé la route d’un club de Ligue 1 avant la finale. Hormis Auxerre et Lens, les protégés de Stéphane Masala se sont uniquement frottés à des amateurs: Balma (D5), Romorantin (D4), Angoulême (D5), Saint-Lô Manche (D5) et Chambly (D3). Ce qui n’atténue en rien la beauté de leur aventure. «En Coupe de France, on ne retient que le parcours, avance Michel Landreau. Personne n’arrive en finale par hasard.»

À l’orée de ce grand événement, Les Herbiers se retrouvent sous le feu des projecteurs. Une situation inédite pour ce club aux modestes origines. Les prémices de ce dernier remontent à 1919. Cette année-là, l’abbé Rousseau fonde l’Alouette sportive, qui deviendra Les Herbiers Sports quatre ans plus tard. L’appellation actuelle, Vendée Les Herbiers Football, est adoptée en 2002. Au cours de sa longue histoire, le club a bien glané quelques trophées régionaux, mais n’a jamais évolué dans les divisions professionnelles.

Aujourd’hui, il fait figure d’étendard de son département, la Vendée. Une véritable terre de football, comme l’expliquait, il y a quelques semaines, le président du District, Jean-Jacques Gazeau, à «France Football»: «On a 32 000 licenciés, des clubs partout en N2, N3, Régional, et des gens qui aiment profondément le football. C’est le premier sport dans le département. Nous avons également beaucoup de joueurs vendéens dispersés un peu partout dans les clubs pros. Le potentiel est là.» Seulement, la Vendée n’a plus été représentée au niveau professionnel par l’un de ses clubs depuis La Roche-sur-Yon, en 1993. «On souffre de cette absence de football d’élite», confiait Jean-Jacques Gazeau à l’hebdomadaire. Ce rôle d’éclaireur, Michel Landreau l’endosse avec fierté: «On se sent encore plus Vendéens. Notre parcours permet de reconnaître le travail qui est effectué dans notre département et augmente notre attractivité auprès des potentiels investisseurs. Cela peut apporter beaucoup d’atouts qui nous permettront de continuer de grandir.»

Illustration de l’intérêt grandissant autour du VHF, la création d’une chanson à la gloire du club par le chanteur déjanté Philippe Katerine, issu de la région: «85 Rouget et Noir». Un air que les joueurs troqueront volontiers contre le «We are the Champions», en cas de succès au Stade de France. (Le Matin)