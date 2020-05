Alors que la Coupe de Suisse féminine est passée à la trappe ce jeudi, les dirigeants de l’ASF espèrent toujours attribuer une Coupe de Suisse hommes, une compétition aujourd’hui suspendue – au stade des quarts de finales - comme le sont également les championnats de Super et de Challenge League.

Invité surprise de la Coupe de Suisse 2019-2020, le FC Bavois (Promotion League), qui devait initialement en découdre avec le FC Winterthour un soir de semaine (4 mars), a cependant décidé d’en rester là comme le révèle La Région, offrant par conséquent un billet de demi-finaliste au club de la Schützenwiese. «Il est exclu que l’on joue dans ces conditions, explique Jean-Michel Viquerat. On ne peut pas nous demander d’arrêter le championnat et de continuer la Coupe de Suisse. Comment voulez-vous préparer un match alors que le Conseil Fédéral nous interdit de nous entraîner?» Sans parler que le rendez-vous contre Winterthour, qui n’avait pas encore été refixé, demeure hautement hypothétique…

«Qui va assumer les risques? La Fédération? Les clubs?»

Si le boss des Peupliers a pris une décision aussi radicale, c’est bien sûr également en raison de la situation sanitaire liée au Covid-19. «Qui est prêt à assumer les risques?, s’interroge-t-il. Est-ce la Fédération? Est-ce les clubs? Je n’ai pas envie de me retrouver confronté au cas d’un joueur contaminé qui pourrait ensuite affecter toute sa famille. Au nom du FC Bavois, je ne me voyais pas prendre ce risque. Pareil au niveau privé, d’ailleurs…»

Jean-Michel Viquerat regrette l’enchaînement de décisions qu’il juge aléatoires et surtout injustes sur le plan éthique. «Aujourd’hui, je me mets à la place du président d’Yverdon, privé d’une promotion qui lui revenait. Je ne sais pas à quoi joue notre ASF. Tout est ambigu, il n’y a rien de clair.» Notre interlocuteur s’étonne que la Coupe de Suisse n’ait ainsi pas été décalée à la saison prochaine. «On aurait très bien pu reprendre la compétition où l’on en était resté dans quelques mois.»

«On a dénaturé l'esprit de la Coupe»

Pour le Petit Poucet nord-vaudois de la compétition, ainsi privé de dessert, le coup est rude. «Il me semble qu’il ne reste plus rien de la Coupe de Suisse originelle. On en a dénaturé l'esprit. Le football est mis de côté, au détriment d’intérêts purement économiques.»

Le patron du FC Bavois écrira officiellement en début de semaine prochaine à l’ASF pour lui exprimer son courroux. Et, accessoirement, lui faire part de sa décision. Appelé à défier le FC Sion et confronté aux mêmes difficultés de préparation, le FC Rapperswil-Jona (Promotion League également) ne s'est pour sa part pas encore prononcé.

Nicolas Jacquier