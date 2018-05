Vladimir Petkovic avait jusqu'à lundi soir pour transmettre une première liste de 35 joueurs à la FIFA en vue de la Coupe du monde 2018.

Une liste dans laquelle se trouvent notamment les noms de Kevin Mbabu (23 ans) et Djibril Sow (21 ans), révèlent le Blick. Deux éléments importants du titre des Young Boys cette saison.

Liste définitive le 3 juin

Dans ce contingent élargi, on retrouve également les noms d'autres joueurs comme les Bâlois Albian Ajeti (21 ans) et Dimitri Oberlin (20 ans). Plus surprenant, le défenseur Timm Klose, qui évolue en deuxième division anglaise à Norwich, est également dans la liste des 35 alors que les deux des principaux absents s'appellent Renato Steffen (Wolfsburg) et Valentin Stocker (FC Bâle).

Tous ces joueurs tenteront de convaincre le sélectionneur lors d'un mini camp à Feusisberg dès mardi prochain, à la suite duquel Petkvovic ne gardera que 27 joueurs. Il donnera sa liste des 23 joueurs qui partiront en Russie pour la Coupe du monde après le match amical contre l'Espagne le 3 juin.

(Le Matin)