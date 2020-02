Avec le spectaculaire réveil du FC Thoune, qui vient d’engranger 10 points depuis la reprise, la lutte pour le maintien en Super League s’annonce plus incertaine que jamais. Mais le suspense ne concerne pas que la deuxième partie du classement, on le retrouve aussi au niveau des équipes de tête, Saint-Gall, l’actuel leader, et Servette (4e) n’étant séparé que par huit points.

Voilà qui change radicalement du précédent exercice qui avait vu Young Boys se détacher bien trop rapidement pour compter déjà 19 points d’avance sur son poursuivant le moins éloigné (Bâle) à pareille époque.

Huit points d’écart pour les quatre échappés du classement - alors même qu’il en reste 39 en jeu -, c’est la garantie d’une bataille passionnante dans la course au titre, ce qui est loin d'avoir toujours été le cas ces dernières saisons comme le démontre le tableau ci-dessous.

Ce printemps, qui émergera au bout du compte? Avec son jeu ébouriffant et sa bande de jeunes, Saint-Gall tiendra-t-il la cadence jusqu’au bout? Young Boys (ou Bâle) fera-il la différence sur la longueur? Ou Servette, dans un scénario certes déjà plus improbable mais pas moins réaliste, viendra-t-il mettre tout le monde d’accord? Avec la dynamique qui est la sienne, le club «grenat» aurait sans doute tort de ne pas y croire. Après tout, les Genevois ne se sont-ils pas déjà offert cette saison Bâle et Young Boys, tous deux battus à la Praille.

Quoi qu’il en soit, l’incertitude risque de se prolonger longtemps, peut-être même, allez savoir, jusqu’à l’ultime journée du championnat (25 mai), théâtre d’un certain… Young Boys – Saint-Gall? Vingt ans après son sacre de l’an 2000, le club du Kybunpark rééditera pareil exploit? Si ses joueurs ne doutent de rien, Peter Zeidler détourne astucieusement la question. «Veut-on devenir champion?, (s')interroge-t-il. Pour moi, la question est prématurée. Ce dont je suis par contre déjà certain, c’est que l’on peut gagner tous nos matches.»

A la Praille, et quand bien même il ne le crie pas sur les toits, Alain Geiger n’est sans doute pas loin de tenir un discours identique. En tout cas dans son for intérieur.

N.JR