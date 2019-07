Un pack réunissant 40 millions d’euros avec Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé en échange de Neymar? Voilà l’offre que le FC Barcelone aurait faite au PSG pour faire revenir l’attaquant brésilien au Camp Nou, selon «AS». Mais le club parisien aurait directement rejeté cette proposition catalane. Mais «les négociations entre Barcelone et le PSG pour ramener Neymar au camp Nou existent», assure le quotidien madrilène, qui souligne que le champion de Ligue 1 se montre bien difficile à manœuvrer dans la négociation et qu’il espère tirer dans les 200 millions d’euros du transfert de son crack. «La première offre passée par un intermédiaire est loin de ce que le PSG espère obtenir pour sa star brésilienne. Le cheikh (ndlr: Tamim ben Hamad Al Thani, propriétaire du club), malgré sa colère contre Neymar, considère cette offre comme ridicule.»

Après avoir cassé sa tirelire pour débaucher Antoine Griezmann, le Barça, déjà endetté, ne semble toutefois pas avoir les moyens de répondre aux attentes parisiennes. La situation ne semble pas proche d’un dénouement. D’autant plus que les deux clubs n’échangent que via plusieurs intermédiaires. «Il y en a plus que dans les pourparlers de désarmement de la guérilla», illustre «AS».