Pour le deuxième épisode de «C’te équipe de confinés», la bande des sports est composée de Florian Vaney, de Daniel Visentini et de Robin Carrel. Elle a le plaisir d’accueillir le routinier des pelouses suisses, aujourd'hui à Etoile-Carouge: Geoffrey Tréand. C'est votre rendez-vous radiophonique, mais aussi vidéo pendant qu’on se confine, tous les lundis aux alentours de 17h.

Une fois deviendra presque coutume tant qu’on n’a pas pu réinvestir nos bureaux, vous pouvez retrouver la vidéo de nos débats ci-dessus. Si vous voulez n’avoir que la bande-son, vous êtes également servi, puisqu’un clic ci-dessous ou un transfert sur Soundcloud et c’est parti!

1re partie (dès 1'53):

On a parlé de l'incapacité des instances footballistiques du pays à prendre des décisions. On s'est demandé aussi si, par exemple, un footballeur était vraiment plus dommage qu'une caissière ou un instituteur. Et on a parlé aussi vite fait d'Yverdon, entre autres...

2e partie (dès 12'36):

C'était la partie international du débat! On y a parlé du retour de la Bundesliga en cette fin de semaine, mais aussi de ces contrées qui ont décidé de tirer le rideau. Et puis comme personne n'a vraiment suivi la reprise du championnat des Féroé, on a essayé de comprendre d'où venait cette sale manie de cracher, tout le temps, pour les footeux.

3e partie (dès 24'04):

On a sans doute gardé le meilleur pour la fin... Cette ultime partie a été dédiée à nous voeux de formule de championnats. On a aussi évoqué la pauvre Challenge League, dont personne, finalement ne semble s'inquiéter, alors que certains l'imaginent à simplement huit clubs la saison prochaine. Et puis, au fait, a-t-on la place pour deux divisions professionnelles en Suisse?

Le quiz débile (dès 41'00):

Spécial foot et coronavirus.