Pas un jour ne passe sans qu'une nouvelle information tombe à propos de ce que l'on peut désormais appeler l'affaire Cristiano Ronaldo, accusé de viol aux Etats-Unis. Une semaine après la réouverture d'une enquête de police à Las Vegas visant la superstar du football mondial, le feuilleton se poursuit vendredi.

«Maintenant, je parle», titre le quotidien italien Tuttosport, qui relate dans ses colonnes que le nouveau joueur de la Juventus Turin compte prendre les devants. Il souhaite s'exprimer via une vidéo-conférence - et non pas se rendre dans le Nevada à cause des prochaines échéances avec son club - pour ainsi démanteler les accusations portées par Kathryn Mayorga, 34 ans, qui affirme dans une plainte au civil avoir été violée par «CR7» le 13 juin 2009. Le célèbre Corriere dello Sport placarde aussi Ronaldo en «Une» de son journal et corrobore cette version des faits.

Front pages of both Corsport and Tuttosport headline Cristiano Ronaldo, who wants to be interrogated by the police over a video call.



"CR5 inquires"

"Now I’ll talk" pic.twitter.com/nc3pllCruo