On parle beaucoup du passage de l'entraîneur suisse Lucien Favre (60 ans) à Borussia Dortmund (selon Nice-Matin, le principal intéressé devrait annoncer son départ pour le BvB après le dernier match de Ligue 1, samedi à Lyon).

Dans ce contexte, SportBild a tendu son micro à Dante, le défenseur brésilien de l'OGC Nice, qui en est aussi le capitaine. Dante connaît d'autant mieux Favre qu'il l'a côtoyé à Mönchengladbach.

Et il n'y va pas par quatre chemins: «Favre est un entraîneur qui rend n'importe quelle équipe meilleure qu'elle n'est. Il reste fidèle à ses principes et à sa ligne de conduite en toutes circonstances. C'est ce qui le rend fort - et ses joueurs avec.»

Le défenseur central étaie ses propos: «On s'en est rendu compte après notre mauvais début de saison (ndlr: Nice occupait la 18e place après 14 journées). Il a très bien su gérer cette mauvaise passe, il a su analyser nos problèmes et se montrer critique, envers nous comme envers lui-même. Mais il n'a pratiquement rien changé, et c'est précisément ce qui nous a rendus plus forts.»

Aujourd'hui, Nice occupe la sixième place et jouera donc sa place en Ligue Europa samedi à Lyon. «Cela, c'est à Lucien Favre qu'on le doit, poursuit Dante. Il a toujours appliqué sa philosophie, parce qu'il était convaincu de son plan. Il a su rester calme, et son attitude nous a donné une énorme confiance. On a senti qu'il croyait toujours en nous, et c'est ce qui nous a permis de mieux jouer et de réaliser de meilleurs résultats, jusqu'à ce dernier match décisif de samedi.»

(Le Matin)