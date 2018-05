Pablo Iglesias était très affecté, une heure après l'interruption du match entre le LS et Thoune dimanche. «C'est la double peine. Je n'ai pas de mots. On est relégués et il y a ces incidents», a pesté le directeur sportif du LS, qui se trouve devant un immense chantier. La sécurité, débordée, n'a pu que constater les dégâts. Une vingtaine de supporters du LS s'en sont pris au bloc d'ultras du FC Thoune, plusieurs coups étant échangés. L'arbitre, M. Sandro Schärer, a pris la décision d'arrêter la partie, craignant pour la sécurité des joueurs.

«Je me mets à la place des gens qui ont acheté le club, de notre président David Thompson. Que peut-il penser ce soir?», s'est encore interrogé Pablo Iglesias. «C'est une catastrophe», a répondu l'Anglais, ébahi par les scènes de violence survenues sous ses yeux. «Nous allons agir et sortir ces gens du stade, c'est impossible d'en arriver là. Le football, ce sont les familles, les enfants. Nous allons tout faire pour que ça ne se reproduise pas», a continué le haut dirigeant d'Ineos, président du LS depuis novembre.

L'entrée dans le nouveau stade, en 2019 ou 2020, devrait permettre d'améliorer la sécurité. Dimanche, les supporters du LS ont pu tranquillement faire le tour de l'enceinte et pénétrer sur la piste d'athlétisme à proximité des supporters thounois. Le seul Securitas présent à cet endroit a été obligé de battre en retraite face à vingt jeunes déchaînés. Une scène absolument impensable. (nxp)