Il s'attendait à la question, David Thompson. Il a donc souri quand elle est arrivée, en bon communicant qu'il est. Le boss du LS ne s'était pas présenté face aux médias depuis que le nouvel emblème du club vaudois avait été dévoilé, causant la polémique que l'on sait. Ce mardi, il a donc répondu pour la première fois à la colère d'une partie des fans du club vaudois, fâchés d'avoir vu le «o» d'Ineos s'inviter dans le logo de «leur» club.

«Ce qui est sûr, c'est que les dirigeants et les joueurs passent, mais que les supporters restent. Je suis sensible à leur discours», a commencé par dire David Thompson. La suite du propos? «Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une nouvelle direction au LS, qui a envie de montrer qu'elle s'implique. Nous avons une nouvelle dynamique, l'envie d'aller de l'avant. Et donc un nouveau logo», a déclaré celui qui arborait une cravate bleue et blanche du plus bel effet, ce qui ne pouvait évidemment pas être un hasard.

«Je tiens également à dire que les deux lettres LS sont toujours là. Le logo du club a passablement évolué durant ces quinze dernières années. Mais ces deux lettres sont toujours là», a encore dit le président du Lausanne-Sport. Qui ne reviendra donc pas en arrière, comme l'espéraient plusieurs supporters du club vaudois, dont la pétition est toujours en ligne et a recueilli pour l'instant plus de 3400 signatures.

(nxp)