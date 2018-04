Une semaine après sa première défaite de la saison, New York City a surclassé Dallas 3-1 avec un doublé de son capitaine David Villa. Ce dernier a ainsi dépassé les 400 buts marqués depuis ses débuts professionnels en 2001.

400 ème but de David Villa pic.twitter.com/8Dh69wl4kS — Lucas (@lululeche) 30 avril 2018

L'ancien international espagnol, passé par Valence (2005-10) et le FC Barcelone (2010-13) a rejoint un quatuor de cadors, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic et Luis Suarez, les seuls autres joueurs en activité avec 400 buts et plus.

L'attaquant, 36 ans, a conforté la victoire de son équipe en seconde période en profitant d'une mésentente entre deux défenseurs de Dallas (3-1, 69e). (si/nxp)