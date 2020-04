Oui, il faut tenter de finir la saison à huis clos

Jérémy Santallo, journaliste

Même à huis clos, il ne faut pas faire la fine bouche. En tant que fan de sport avant tout, cela m’a franchement mis en joie. Enfin on a une date, un espoir, le début d’un semblant de renouveau sur lequel on peut commencer à planifier après-midis et soirées d’été. La porte ouverte par le Conseil fédéral à une reprise de la Super League et de Challenge League sans spectateurs dès le 8 juin doit être considérée pour ce qu’elle est par le milieu du football professionnel: un signal très positif.

En attendant le 27 mai et la décision officielle en fonction de l’évolution de la pandémie, les Sages ont notifié que le sport pouvait reprendre ses droits, puisqu'ils ont jugé que les conditions sanitaires étaient suffisamment bonnes. Dès lors, que vont décider les clubs et la Swiss Football League? Privés des revenus de leur billetterie, les présidents vont prier pour que le SECO continue de garantir le chômage partiel le plus longtemps possible. C’est la clé, aucune reprise du jeu ne sera envisageable si les joueurs doivent à nouveau être rémunérés plein pot par leurs employeurs.

Autre point capital, la santé des acteurs et des joueurs, dont la question des prolongations de contrat pour coller avec les nouvelles dates du calendrier reste un épineux dossier. Si un joueur est testé positif – ce qui n’est pas encore le cas –, il faudra agir vite et battre en retraite. Mais c’est un scénario qui prévaut pour tous les secteurs économiques susceptibles de se relancer ces prochaines semaines. Un plan de bataille pour un retour vers une «vie normale» a été mis sur pied et il n’y a aucune raison de priver le football professionnel de sa chance de pouvoir renouer avec son récent passé.

Reste l’éternel débat du bien-fondé des matches à huis clos. Sans public, le spectacle visuel va en prendre un coup mais les clubs pourront bénéficier de la manne des droits TV. Une rentrée d’argent tout sauf négligeable dans le contexte actuel. Et puis mince alors, qu’est-ce que cela peut bien faire que le LS fête son titre dans un stade vide ou que NE Xamax célèbre son maintien en catimini. Il faut tout essayer pour que l'équité sportive soit respectée. Demandez plutôt à Yverdon Sport…

Non, jouer à huis clos n'a aucun sens

Nicolas Jacquier, journaliste

Bien sûr que tout le monde aimerait rejouer, que les championnats de Super et de Challenge League puissent aller à leurs termes. Mais pas comme ça, pas sans la présence du public. Ni avec autant d’incertitudes liées au virus. Que l’on sache, le football est d’abord un (supposé…) spectacle et celui-ci, par conséquent, ne peut se concevoir sans spectateurs.

Jouer parce qu’il faut jouer à tout prix n’a ainsi aucun sens. Cela dénaturerait l’essence même du jeu. Ce n’est pas seulement faire fi de l’absence d’émotions – après tout, le sport ne vit qu’à travers elles, non? – mais c’est aussi, et surtout, oublier un peu vite que le Covid-19 n’est pas derrière nous. On nous promet certes un «protocole» de reprise validé par quelques éminents experts, des concepts de sécurité sanitaire poussés à l’extrême et des gestes barrières sans cesse renouvelés. Désormais en passe d’être interdit par la commission médicale de la FIFA, chaque crachat coûterait de surcroît un carton jaune à son auteur. Ben voyons…

L’apport des fameux droits TV étant quantité négligeable dans notre pays - un argument souvent avancé ailleurs pour justifier la sauvegarde des championnats -, il convient aussi de songer au prix d’une reprise sans recettes. Indépendamment des facteurs de coût qui pourraient laisser plus d’un club sur la touche, imposer le retour du jeu de manière aussi hypocrite sinon intéressée revient à se moquer de la santé des joueurs eux-mêmes, envoyés au casse-pipe.

Alors que la France a sifflé la fin de saison cette semaine pour donner le coup d’envoi de terribles batailles pour la validation des résultats, pourquoi la Suisse s’escrimerait-elle à vouloir boucler sa saison au mépris des règles de prudence imposées à la population? Pourquoi s’incliner devant le diktat de l’UEFA, et la pression inadmissible de ses dirigeants au moment où certains pays européens ont déjà tiré la prise et d’autres s’apprêtent à le faire?

Le football helvétique aurait bien davantage à gagner en trouvant des solutions éthiques pour entériner une saison pareillement tronquée plutôt que de s’entêter à «faire semblant». En validant par exemple la promotion du LS en Super League et en actant la non-relégation du FC Thoune. Une formule à onze à laquelle personne n’avait encore songé... Et pourquoi pas, tiens!