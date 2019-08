Depuis plusieurs mois, Union Berlin et son entraîneur zurichois Urs Fischer vivent comme dans un conte de fées. Mais l’atterrissage s’est avéré brutal, dimanche dans leur stade fétiche An der alten Försterei, au moment même où le néo-promu en Bundesliga découvrait l’élite. Verdict de cette première historique: le deuxième club de la capitale, qui était déjà mené de trois longueurs à la pause par le Red Bull Leipzig, a vécu une fin d’après-midi cauchemardesque (score final 0-4).

Les Berlinois, qui avaient bien entamé leur saison en cartonnant (6-0) contre Halberstadt (4e division) en Coupe, ont tout de suite vu ce que la première division allemande exigeait en termes de rythme et de niveau de jeu. Excellent troisième du dernier championnat, Leipzig, désormais entraîné par Julian Nagelsmann, n’a visiblement rien perdu de sa force. Marcel Halstenberg (16e minute), Marcel Sabitzer (31e) et Timo Werner (43e) ont en effet eu besoin de moins d’une mi-temps pour régler les affaires courantes.

Si le public d’Union, réputé particulièrement chaud, a joué son rôle jusqu’au bout, la formation dirigée par Urs Fischer n’a jamais été en mesure de refaire surface. Dominés lorsqu’ils n’étaient pas dépassés, les joueurs de la capitale ont encore encaissé un quatrième but, marqué à la 69e par l’ex-Parisien Christopher Nkunku.

Le dimanche historique a donc viré à la rude expérience. Dès samedi prochain à Augsburg, Union Berlin aura l’opportunité de se mesurer à un adversaire a priori plus proche de son standing. Et pour Urs Fischer, ce derby face à Martin Schmidt, coach haut-valaisan des Bavarois, vaudra déjà beaucoup dans la course au maintien, seul objectif raisonnable de la saison.