Michel Decastel, comment le coach de la lanterne rouge de Super League a-t-il vécu cette pause?

Elle m’a fait du bien, et j’imagine qu’elle en a aussi procuré à mes joueurs. J’ai senti qu’il me fallait une véritable coupure pour recharger les batteries. Au début, il y a encore eu pas mal de téléphones, notamment avec des agents nous proposant des joueurs. Après, j’ai vraiment coupé, je ne répondais même plus. J’ai enfin pu débrancher afin de m’occuper de ma famille. Ce que l’on a vécu depuis plusieurs mois n’était pas évident à surmonter en termes de stress.

-Hormis Dejan Janjatovic (ndlr: l’ancien joueur de Saint-Gall et Vaduz est ces jours-ci à l’essai à la Maladière), qu’avez-vous trouvé sous le sapin de Xamax?

Pour le moment, encore personne. On est toujours à la recherche d’un défenseur central. Mais tant que l’on est pas vraiment convaincu, mieux vaut ne rien faire que prendre le risque de se tromper. L’idéal serait que ce renfort-là débarque avant notre camp d’entraînement en Espagne.

Alors que Xamax accuse quatre points de retard sur la place de barragiste occupée par GC, dans quelle mesure croyiez-vous encore au maintien?

J’y crois tout en sachant que cela va être très compliqué. Alors que Xamax n’avait concédé que trois défaites à domicile ces dernières années, on a égaré beaucoup trop de points à domicile depuis la promotion. Afin de les récupérer, on est condamné à faire des exploits. Il nous faudra prendre au moins 25 points pour réussir notre opération maintien. On doit considérer les 18 matches de la deuxième partie de saison comme autant de rencontres de Coupe. Tout se jouera aussi au niveau de l’état d’esprit. (nxp)