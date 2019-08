Le retour à la compétition du défenseur suisse de Norwich City Timm Klose (31 ans) a viré au cauchemar, mardi soir à Crawley (au sud de Londres). Absent des pelouses depuis le début de la saison en raison d'une blessure à la hanche, Klose pourrait souffrir d'une rupture du ligament du genou.

Klose s'est blessé à la 27e minute de ce match du 2e tour de la Coupe de la Ligue, remporté par Crawley Town (équipe de League Two, la 4e division anglaise) sur le score de 1-0. Klose a été blessé dans un contact avec l'attaquant de Crawley Panutche Camara. Après avoir reçu des soins sur le terrain, il a été contraint de céder sa place à Ben Godfrey.

