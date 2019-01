Alors que «son» Xamax, lanterne rouge de Super League, est mal en points, c’est un président Christian Binggeli grippé qui est allé saluer ce jeudi matin ses joueurs à l’occasion de la reprise officielle. Mais le boss ne s’est pas contenter d’adresser ses bons vœux, il a accompagné ceux-ci d’un discours très offensif. «Je leur ai demandé de s’investir encore plus. Tout le monde, à commencer par le staff, doit travailler plus afin de montrer que l’on n’est pas des vaincus. A tous les niveaux, y compris la nutrition et le sommeil, chacun doit en faire davantage...»

Seul nouveau visage, celui, connu, de Dejan Janjatovic, un milieu de terrain germano-serbe de 26 ans formé au Bayern. Après être demeuré près d’une année sans jouer, celui qui était passé par le FC Saint-Gall (de 2012 à 2016) puis Vaduz (2016-2017) compte se relancer en Super League. Actuellement à l’essai, Janjatovic, qui évoluait jusqu’en mars dernier en Pologne (FC Termalica), a disputé 115 matches et marqué 9 buts dans l’élite helvétique.

Pour le reste, Xamax attend toujours de dénicher l’oiseau rare qui pourrait soulager sa défense. «Je n’ai pas encore la perle rare qui soit un véritable renfort. La seule chose que j’ai, c’est malheureusement la grippe…»

Christian Binggeli se veut pourtant résolument optimiste pour la nouvelle année. «Je suis convaincu que l’on a les moyens de se sauver, soit en terminant 8es soit en passant par les barrages. C’est plus une question de concentration et parfois de qualité que de motivation…», conclut le patron de la Maladière avant d'aller se soigner. (nxp)