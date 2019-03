Alors même qu’il n’a pas disputé de match officiel, NE Xamax sort d’un week-end compliqué. Officialisée dès samedi matin, l'annonce de la non-reconduction du contrat de Stéphane Henchoz sur le banc de la Maladière a de quoi surprendre au niveau du timing.

La prochaine mise à l'écart départ du technicien fribourgeois pourrait même laisser des traces dans un vestiaire où l’unité du groupe pourrait être touchée par le départ du pompier de service, dont la mission, entamée le 6 février, s’arrêtera quoi qu’il arrive le 25 mai, au soir de la dernière journée de championnat qui verra les «rouge et noir» se déplacer à Bâle. Peu importe que Xamax soit finalement sauvé ou non…

Dès la saison prochaine, l’équipe neuchâteloise sera confiée à Joël Magnin (47 ans), réputé pour ses qualités de formateur, qu’il a eu l’occasion de mettre en pratique à la tête des espoirs de Young Boys depuis 2010. A défaut d’avoir été entérinée par Xamax, son arrivée parait bel et bien acquise.

Certitude: l’ancien attaquant de GC, Lugano et YB n’aura pas Stéphane Henchoz comme directeur technique. Alors que le poste lui a été proposé, le (très éphémère) successeur de Michel Decastel l’a refusé. A Neuchâtel, le changement d’entraîneur traduit aussi la mise en place d’une nouvelle philosophie, calquée sur celle du FC Thoune, pris comme modèle.

Le boss parlera à l'équipe mardi

Pour les joueurs, le départ acté de Henchoz représente une nouvelle étape dans une saison qui a déjà connu pas mal de rebondissements. «Stéphane fait du très bon boulot. On a été un peu surpris d’apprendre la nouvelle en quittant l’entraînement de samedi…» Au demeurant, Mustafa Sejmenovic (33 ans) en a vu d’autres dans sa carrière. «Je ne suis pas choqué, reprend le patron de la défense de la Maladière. On est des professionnels, on est habitué à vivre cela. Des gens arrivent, d’autres partent, etc. C’est la vie du foot. Je ne pense pas que cela puisse affecter le groupe.»

Après trois jours de congé, les joueurs et tout le staff xamaxien se retrouveront mardi matin, moment où le président Binggeli parlera au groupe pour dévoiler les nouvelles orientations du club.

Pour les hommes du terrain, seul compte aujourd’hui la terrible lutte pour le maintien, sachant qu’il reste 33 points en jeu. «On verra comment cela va se passer. Pour le moment, on se retrouve où l’on voulait être (ndlr : Xamax occupe la place de barragiste, avec quatre points d’avance sur la lanterne rouge Grasshopper).»

Semaine anglaise décisive

Un premier tournant pourrait intervenir au sortir de la semaine anglaise à venir, avec trois matches rapprochés contre Thoune à domicile (31 mars), Lugano à l’extérieur (3 avril) et Saint-Gall à nouveau à la maison (6 avril). «On verra après ces trois rendez-vous si l’on doit se focaliser sur la place de barragiste ou si l’on a les moyens de viser le 8e rang. On possède suffisamment de joueurs expérimentés pour gérer au mieux cette fin de saison…»

A l'instar d’autres cadres de l'équipe - Walthert, Doudin, Veloso et Nuzzolo pour ne citer qu’eux -, Sejmenovic sera en fin de contrat au 30 juin, lui qui porte le maillot de Xamax depuis le 1er juillet 2015 (il était arrivé de Bienne). Il en résulte un avenir forcément encore flou, et peut-être un inconfort qu'il faudra gérer. «A nous de tout faire pour sauver Xamax, reprend son No 20. Etre performant jusqu’au bout ne pourra que nous être profitable pour la suite…»

Contacté, Stéphane Henchoz n’a pour sa part pas donné suite à nos appels. Le Fribourgeois a préféré couper les ponts et débrancher. On peut le comprendre.

(nxp)