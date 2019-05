Il s'était régalé lors des deux derniers exercices de Challenge League (44 buts, 23 passes décisives). Et, à vrai dire, on n'imaginait pas que Raphaël Nuzzolo en ferait de même cette saison. C'était mal connaître l'attaquant de NE Xamax. Ou en tout cas sous-estimer sa capacité à marquer un match de Super League de son emprise malgré ses 35 ans.

Quatorze buts et autant de passes décisives en 32 apparitions. Nuzzolo est impressionnant, rayonnant. Ce mercredi soir sur la pelouse de Tourbillon, il sera à nouveau l'atout No 1 des Neuchâtelois. Et le danger No 1 pour le FC Sion. Décryptage.

Neuf buts inscrits depuis l'intérieur de la surface de réparation et une certaine tendance à agir par la gauche.

Aligné sur le front de l'attaque de NE Xamax, Raphaël Nuzzolo agit en qualité d'électron libre. C'est un premier facteur qui en fait un joueur sur lequel il est compliqué de défendre. D'autant que le No 14 sait tout faire. A commencer par décrocher pour participer à la construction, jusqu'à se transformer en meneur de jeu. Un rôle dans lequel il fait valoir sa vision et sa justesse technique.

Sur l'exemple ci-dessous (3 novembre à Thoune), l'attaquant neuchâtelois hérite d'un ballon aux trente mètres. Il contrôle de la poitrine puis du pied droit.

Il lève la tête et aperçoit l'appel de son coéquipier Charles-André Doudin (en haut à droite).

En une fraction de seconde, Nuzzolo enregistre l'information, la transmet à son pied droit et exécute son geste.

Le ballon est parfaitement dosé, donné dans un timing idéal et dans la course de Doudin, qui n'a plus qu'à conclure de la tête au point de penalty. Vous avez dit QI football supérieur à la moyenne?

Raphaël Nuzzolo excelle dans un domaine en particulier: trouver de l'espace. Et puisqu'il est capable de produire un enchaînement décisif à la vitesse de l'éclair, l'idée consiste à lui laisser le moins d'espace et de temps possible. Dans sa zone de confort, l'ancien joueur d'YB sait distiller des caviars. Mais il est aussi en mesure de se servir de son autre atout majeur: sa qualité de frappe, plus particulièrement du pied droit (12 buts cette saison). Illustration face à Lucerne le 10 février.

Un doute sur sa qualité de frappe du pied droit? On vous remet son coup-franc somptueux inscrit dans les arrêts de jeu à Lugano le 2 décembre (3 buts dans ce genre de situations depuis le début du championnat).

Grâce à un superbe coup franc à la dernière minute de jeu, Raphaël Nuzzolo a permis à Neuchâtel Xamax d'arracher un point sur la pelouse de Lugano (2-2). pic.twitter.com/6PjimsApcR — Teleclub Sports Romandie (@TeleclubSports) 2 décembre 2018

Nuzzolo, c'est le sang froid. L'altruisme, aussi. Et c'est également une certaine faculté à sentir les coups. En renard des surfaces. En buteur. Neuf de ses quatorze réussites ont du reste été marquées depuis l'intérieur de la surface de réparation. Ses passes décisives, elles, sont également souvent réalisées dans les seize mètres. Bâle s'était fait piéger dès la deuxième journée, le 28 juillet.

Nuzzolo macht Xamax froh. (Basel nicht ganz ebenso) pic.twitter.com/M8rQBi7Tt8 — Zum Runden Leder (@zumrundenleder) 28 juillet 2018

Et puis, qui a dit qu'on ne pouvait pas prendre la profondeur pour conclure un contre à grande vitesse à 35 ans? Sûrement pas la défense de GC le 27 avril.

Nuzzolo ramène Xamax à 1 - 1 à un quart d'heure de la fin dans une partie très serrée contre GC. #TeleclubSportsRomandie #XAMGC pic.twitter.com/SUwXvkaFK2 — Teleclub Sports Romandie (@TeleclubSports) 27 avril 2019

Raphaël Nuzzolo, un poison. Laissez-lui un mètre de trop et vous êtes en danger. Si vous n'êtes pas déjà mort. Le FC Sion est averti. D'autant que «Nuzz» a marqué deux fois contre les Valaisans cette saison.

