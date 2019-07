Si le grand retour du derby Servette – Sion (19 heures) attise les passions et suscite un engouement à la mesure d’un «événement» attendu depuis plus de six ans, il n’est en revanche pas certain du tout que cela se répercute sur l’affluence du jour.

Le public devrait certes se presser ce samedi soir à la Praille mais la mobilisation des Genevois risque d’être partielle, victime tout à la fois des vacances (qui ont vidé la ville de ses habitants), de Paléo voire de la fête des Vignerons et peut-être même d’une météo tout sauf clémente, avec quelques pluies prévues au cours de la soirée...

Au point que les dirigeants du SFC seraient sans doute déjà satisfaits si la barre des 12000-13000 spectateurs était atteinte. Plus pessimistes, certains redoutent que ces retrouvailles attirent moins de 10000 personnes, ce qui constituerait à n’en pas douter une réelle déception.

Notre sondage

Interrogés en début de semaine sur l’affluence attendue, les internautes du matin.ch ont été très nombreux à participer à notre sondage. Près de 40% d’entre vous ont d’ailleurs plébiscité une fourchette comprise entre 10'000 et 15'000 spectateurs qui devrait correspondre à la réalité.

Pour 31,9%, la barre des 10'000 ne devrait cependant pas être franchie alors que 12,3 des sondés, plus optimistes, ont estimé qu’il y aurait plus de 15'000 supporters au stade de Genève, 7,3% pensant même que l’affluence allait dépasser les 20'000 spectateurs. Cela avait été le cas le 10 mai dernier, lors du match de la promotion contre Lausanne (victoire 3-1 du Servette, devant 20'055 spectateurs).

Dix semaines plus tard, on se dirige donc vers une affluence plutôt décevante, eu égard aux attentes d’un tel rendez-vous. Pareil le lendemain à Neuchâtel où la venue d’YB à la Maladière ne semble pas non plus mobiliser les foules. Avec une affluence qui devrait se situer entre 7000 et 8000 spectateurs dans le meilleur des cas. A moins que…