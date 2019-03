Forcément, l’idée est sortie d’un cerveau tordu – pardon. Mais comme on en trouve un certain nombre dans le monde du football, des cerveaux tordus, on s’est posé la question avant le derby de samedi 19h à la Maladière: pourquoi ne pas s’aider un peu, entre amis romands?

Pourquoi Neuchâtel Xamax, qui lutte pour sa survie en Super League, et le FC Sion, qui se demande s’il doit regarder en haut ou en bas, ne bidouilleraient-ils pas sur les bords? Ne serait-ce que pour éviter de faire deux matches nuls lors de ce deuxième tour, alors que chacun pourrait prendre trois points. Or Xamax en a grand besoin; or Sion n’a pas intérêt à perdre celui qui est – pour l’heure – son seul compagnon de cordée romand parmi l’élite. Alors messieurs, on s’arrange, quitte à rétablir les comptes au prochain mercato? Le plus simple était de poser la question aux principaux intéressés, qui se connaissent bien.

«Si tu me demandes si je signe pour un point...»

«Mais t’es malade ou quoi?» Christian Constantin a trop d’expérience pour tomber dans le panneau. D’ailleurs, le président valaisan a l’air parfaitement sincère, au bout du fil: «On va être clair, si on peut prendre les trois points et regarder à nouveau vers le haut, on ne va pas se gêner.» Le boss de Tourbillon, qui évoque une «période douloureuse» pour son équipe (un point en trois matches de championnat, l’élimination en Coupe contre Bâle après avoir mené 2-0), aimerait bien en sortir. Pas de quartiers, donc? Quoique: «Vu les circonstances, sans parler de la valeur des effectifs, si tu me demandes maintenant si je signe pour un point, je te dis oui, reprend CC. Parce qu’un tiens vaut mieux que trois tu l’auras.»

Le début d’un arrangement? Non, décidément pas à entendre Christian Binggeli, amusé par l’évocation d’une entourloupette consentie: «Pas question, je pense que Christian a autant besoin des trois points que nous, balaie le président xamaxien. Chacun de nous a suffisamment de soucis comme ça, on ne va même pas s'appeler par téléphone. Moi j’aimerais surtout qu’on ne répète pas les mêmes boulettes que contre Saint-Gall. On reste sur deux défaites et mine de rien, après notre joli sursaut, il ne faudrait pas que cela continue. Le match contre Sion doit mettre un terme à cette mini-série.»

Les tons des présidents sont fermes. La victoire pour seul objectif mais bon, un nul ne serait pas si mal. En attendant de voir ce qu’il vaudra sur le plan technico-émotionnel, ce derby romand s’annonce tout du moins régulier, disputé. (Le Matin)