Un rabais de Liverpool?

Liverpool, opposé à la vente de Philippe Coutinho l'été dernier, a consenti cet hiver "une baisse très importante" du prix demandé pour le milieu offensif brésilien, ce qui a permis au FC Barcelone de le recruter, a déclaré lundi un des vice-présidents du club catalan.



Selon la presse, le Barça a versé 120 millions d'euros + 40 millions d'euros de bonus au club anglais pour attirer Coutinho, soit le troisième transfert le plus onéreux de tous les temps. Les dirigeants barcelonais avaient pourtant assuré en septembre que Liverpool réclamait 200 M EUR pour le joueur.



"La baisse a été suffisamment importante pour pouvoir envisager ce transfert", a expliqué Jordi Mestre, vice-président du Barça chargé des questions sportives, lors de la présentation du joueur au Camp Nou.



Le dirigeant a néanmoins refusé de dévoiler le montant exact du transfert, contrairement aux habitudes en vigueur au FC Barcelone, club propriété de ses "socios" (supporteurs-actionnaires) et tenu, à ce titre, à une certaine transparence dans sa gestion financière.

"Pour des raisons contractuelles et à la demande de Liverpool nous ne pouvons pas fournir de chiffres, mais oui, il y a eu une baisse très importante", a dit Mestre.



(afp)